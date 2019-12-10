10:12 (мск), источник: Lenta.Ru
Названы пять самых вредных продуктов новогоднего стола
Названы продукты новогоднего стола, которые наиболее вредны для организма и фигуры. Об этом «Пятому каналу» рассказала
Возглавляет «антирейтинг» майонез. Вместо сверхжирной заправки врачи рекомендуют использовать в блюдах греческий йогурт либо обычный йогурт без злаков и наполнителей. На втором месте оказалось игристое вино. Этот напиток содержит много сахара, а его пузырьки раздражают желудок, вызывая чувство голода.
Также диетолог неодобрительно высказалась о соленьях, которые лучше заменить на свежие овощи, и сладостях.
Ранее россиян предупредили, что опасность новогоднего застолья для фигуры заключается в том, что обычно на столе стоят жирные, соленые и сладкие многокомпонентные блюда, и человек старается все их попробовать. «Поскольку едим не по одной ложечке, а вполне себе объемными порциями, все это сочетание яств ложится тяжелым грузом на нашу пищеварительную систему», — объяснила диетолог.
До этого россиян предостерегли от употребления красной икры в больших количествах, поскольку это может привести с передозировке витаминами.