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10:12 (мск), источник: Lenta.Ru

Названы пять самых вредных продуктов новогоднего стола

Названы продукты новогоднего стола, которые наиболее вредны для организма и фигуры. Об этом «Пятому каналу» рассказала врач-диетолог Мария Дубская.

Источник: РИА "Новости"

Возглавляет «антирейтинг» майонез. Вместо сверхжирной заправки врачи рекомендуют использовать в блюдах греческий йогурт либо обычный йогурт без злаков и наполнителей. На втором месте оказалось игристое вино. Этот напиток содержит много сахара, а его пузырьки раздражают желудок, вызывая чувство голода.

Замыкает тройку самых вредных продуктов жирное мясо. Тем же, кто не видит новогодний стол без горячего, врач посоветовала выбирать кролика или птицу.
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Также диетолог неодобрительно высказалась о соленьях, которые лучше заменить на свежие овощи, и сладостях.

Ранее россиян предупредили, что опасность новогоднего застолья для фигуры заключается в том, что обычно на столе стоят жирные, соленые и сладкие многокомпонентные блюда, и человек старается все их попробовать. «Поскольку едим не по одной ложечке, а вполне себе объемными порциями, все это сочетание яств ложится тяжелым грузом на нашу пищеварительную систему», — объяснила диетолог.

До этого россиян предостерегли от употребления красной икры в больших количествах, поскольку это может привести с передозировке витаминами.

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