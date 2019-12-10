13:18 (мск), источник: РИА Новости
Названы лучшие места для путешествий в 2020 году
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Туристический портал Travel and Leisure составил список мест, которые стоит посетить в 2020 году.
В нем оказалось 50 направлений. Первое место эксперты отдали столице Эфиопии
На втором месте — древний город Арекипа в Перу. Его исторический центр в 2000 году был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь у туристов есть возможность пожить в гостевом доме рядом с церковью Святого Августина, которая славится своей резной архитектурой в стиле барокко.
Третье место досталось городу Ашвилл, штат Северная Каролина, где живут уличные художники и музыканты. В сентябре там проходит творческий кулинарный фестиваль «Чау-чау» с
В первую десятку также попали Австрия, самый северный штат Мексики Нижняя Калифорния, Барбадос, Пекин, Гавайи, Ботсвана и Бостон.