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09:16 (мск), источник: Известия

В Роскачестве определили лучший оливковый майонез

Эксперты Роскачества определили лучший оливковый майонез в России. Для этого они проверили продукты 18 наиболее популярных торговых марок. Цена соуса составила от 24 до 99 рублей за упаковку.

Источник: РИА "Новости"

По итогам испытаний лучшими себя проявили: «Ряба», «Слобода», «Московский провансаль», «Сдобри», «Скит», «Миладора», ЕЖК и mr. Ricco, говорится в пресс-релизе Роскачества, поступившем в распоряжение «Известий». Эти бренды претендуют на получение российского Знака качества.

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Всю продукцию признали безопасной, так как эксперты не обнаружили токсичных веществ, радионуклидов, пестицидов и патогенных микроорганизмов, добавили в организации.

Во всех исследованных образцах эксперты выявили ДНК оливок, говорится в сообщении. Это значит, что производители действительно добавили масло оливы в состав продукта.

Эксперты установили, что в 8 из 18 товаров нет консервантов. В их число вошли торговые марки «Ряба», «Слобода», «Московский провансаль», «Сдобри», «Скит», «Миладора», «ЕЖК» и mr. Ricco.

Оставшиеся использовали консерванты, такие как сорбиновая (Е 200) или бензойная (Е 210) кислота. В их число вошли: «Король стола», «Лента», «То, что надо!», «Умное решение», «Махеев», «Царский», «Паспье», «Здрава», «Глобус» и «Маркет Перекресток».

Это не является нарушением, однако не соответствует повышенным требованиям стандарта Роскачества, которые исключают наличие консервантов в составе майонеза.
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У четырех товаров эксперты выявили расхождения по массовой доле жира от заявленных 67%. «Глобус» показал 65,7%, «Паспье» — 66,3%, «Здрава» — 65,1%, «Царский» — 65,4%.

В майонезе «Маркет Перекресток оливковый» был выявлен консервант, не заявленный в маркировке, — сорбиновая кислота (72 мг/кг), добавили в организации.

По данным Росстата, за год средняя стоимость продуктов, которые понадобятся для приготовления главного праздничного салата оливье, в 2019 году выросла на 4,6%.

Порция на семью из четырех человек обойдется в 340 рублей. В 2018 году стоимость составляла 325 рублей. Для 12 порций новогоднего салата придется потратить 1,02 тыс. рублей. Больше всего за год подорожали репчатый лук (10%), вареная колбаса, огурцы и горошек (6%), и майонез (5%).

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