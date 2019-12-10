09:57 (мск), источник: РИА Новости
Словарь Уэбстера назвал слово года
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Американский словарь английского языка
«Наше слово года 2019 — they (они)», — заявил специальный редактор словаря Питер Соколовски, видеозапись его выступления размещена на сайте словаря.
По его словам, это следствие изменения в том, как используется слово.
Английскому не хватает нейтрального к полу местоимения единственного числа, соответствующего словам «все», «кто-то», «кто угодно»… Не так давно they также используется в отношении к одному человеку, чья гендерная принадлежность небинарна.
В 2018 году по версии словаря Уэбстера словом года стало justice, которое может означать «справедливость», «правосудие», «юстиция», «судья» и другое.