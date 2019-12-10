Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
10 полезных новогодних подарков по смешным ценамДо наступления праздников осталось совсем немного времени
Фоторепортажи
7Ограбление в Дрездене: украденные сокровища могут исчезнуть навсегда
20Уникальный разноцветный залив показали с воздуха
09:57 (мск), источник: РИА Новости

Словарь Уэбстера назвал слово года

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Американский словарь английского языка Merriam-Webster, более известный как словарь Уэбстера, назвал слово they (они) словом 2019 года.

Источник: AP 2019

«Наше слово года 2019 — they (они)», — заявил специальный редактор словаря Питер Соколовски, видеозапись его выступления размещена на сайте словаря.

По его словам, это следствие изменения в том, как используется слово.

Английскому не хватает нейтрального к полу местоимения единственного числа, соответствующего словам «все», «кто-то», «кто угодно»… Не так давно they также используется в отношении к одному человеку, чья гендерная принадлежность небинарна.
Питер Соколовски
Специальный редактор словаря Уэбстера

В 2018 году по версии словаря Уэбстера словом года стало justice, которое может означать «справедливость», «правосудие», «юстиция», «судья» и другое.

Читайте также
 Стало ясно, как Россия может победить WADA
Житель Петербурга рассказал, где взял монету за миллиард рублей
Итоги саммита в Париже. О чем договорились Путин и Зеленский
Названы пять самых вредных продуктов новогоднего стола
Путин прокомментировал решение WADA о дисквалификации России
Чижов назвал русских самым несчастным народом в мире
Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по Крыму
WADA раскрыло виды спорта, в которых россияне применяли допинг
В NASA показали Землю с гигантскими кольцами (фото)
Здоровье
Мать 5 лет не выпускает маленькую дочь из элитного роддома Ее мать считает, что ребенок смертельно болен.
Hi-Tech
Какие технологии СССР подглядел у Запада (даже «Ну, погоди!») «Волк и яйца» тоже в списке.
Кино
Семья поддержала Пугачеву на премьере киноверсии ее концерта Певица представила в Москве фильм о своем первом за десять лет концертном шоу
Авто
АВТОВАЗ выкупил у GM завод по выпуску Chevrolet Niva В дальнейшем внедорожник будут выпускать под маркой Lada, а компанию GM-АВТОВАЗ переименуют
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Все должны...? 328
Поддержите, пожалуйста 302
Измена или нет 288
"Остров мечты" в Москве 188
Леди
Татьяна Навка повеселилась на вечеринке в шикарном бирюзовом платье Звезда выбрала наряд от российского дизайнера.
Дом
Как сносят «Соловей»: фото
Названа дата открытия «российского Диснейленда»
Как выглядит квартира в районе, который не любят москвичи
Какие вещи нужно забыть в старой квартире
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь