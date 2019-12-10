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12:20 (мск), источник: Интерфакс

Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU. На 84-м году жизни умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков, сообщил «Интерфаксу» источник в его окружении.

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В июне 1992 года Лужков стал вторым мэром Москвы после Гавриила Попова. Он руководил городом 18 лет. За эти 18 лет в Москве значительно развилась торговля, стали проходить фестивали меда, а пенсионеры начали получать ежемесячные «лужковские надбавки». В городе восстановили ряд памятников, в том числе храм Христа Спасителя, собор Казанской иконы Божьей Матери на Красной площади, ансамбль Рогожской слободы и Иверские ворота и начали масштабный снос исторических зданий. При нем же началось точечное строительство башен-небоскребов и появился так называемый «лужковский стиль» в архитектуре.

28 сентября 2010 года тогдашний президент Дмитрий Медведев отправил его в отставку «в связи с утратой доверия». Эта формулировка была применена в России впервые. В конце июля и на протяжении августа в столичном регионе установилась аномальная жара, которую усугубило задымление от горевших в Подмосковье торфяников, смертность в городе значительно возросла. Лужков не сразу прервал отпуск, и СМИ сообщали, что в Кремле были этим недовольны.

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После отставки Лужков занимался бизнесом в Калининградской области, его жена, предприниматель Елена Батурина, перебралась в Европу.

Юрий Лужков
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Лужков родился в Москве 21 сентября 1936 года. В 1958 году он окончил Московский институт нефти и газа имени Губкина по специальности «инженер-механик». После этого он работал в НИИ пластических масс имени Петрова, а с 1963 года работал в Министерстве химической промышленности СССР. В 1975 году он стал депутатом Бабушкинского райсовета, два года спустя избрался в Моссовет, где заседал до 1990 года. С 1987 по 1990 год он был депутатом Верховного совета РСФСР.

Дополняется.

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