14:29 (мск), источник: Lenta.Ru
Россияне выбрали фильм, сериал и песню года
Пользователи социальной сети «Одноклассники» выбрали победителей ежегодной
Фильмом года выбрана картина «Т-34», вышедшая в прокат в январе 2019 года (59 процентов голосов).
Среди шоу лучшей стала программа Первого канала «Голос. Дети» (42), сериал года — мистическая драма от телеканала ТВ-3 «Слепая» (35).
Песня Артура Пирожкова «Зацепила» стала победителем в номинации «Хит года» (38). Лучшим блогом стал
За номинантов голосовали люди разных возрастов, однако самыми активными стали пользователи в возрасте от 26 до 45 лет. В этом году участие в голосовании также принимали жители Белоруссии, Казахстана и Молдавии.