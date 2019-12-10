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15:14 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые обнаружили новый вид ядовитых пауков

Они обитают в Мексике.

Ученые из Института биологии Национального автономного университета Мексики сделали не самое приятное открытие. Биологи во главе с профессором университета Алехандро Вальдес-Мондрагону обнаружили в Мексике новый вид пауков, чей укус является ядовитым для человека. Новый паук получил название Loxosceles tenochtitlan.

Вальдес-Мондрагон рассказал местным СМИ, что новый членистоногий внешне очень похож на другого паука Misteca Loxosceles, и, как и тот, был завезен в регион с декоративными растениями. Но в ходе детального изучения специалисты пришли к выводу, что новый паук — совершенно другой и является коренным мексиканским жителем.

Главное в этом открытии то, что паук Loxosceles tenochtitlan оказался чрезвычайно ядовитым. Один его укус вызывает быстрый некроз тканей, то есть кожа на пораженном участке (около 40 сантиметров) буквально начинает гнить.

Если вовремя не обратиться к врачу, то исход может быть летальным, пишет Ladbible.

Лечение от укуса существует, но занимает несколько месяцев, а на пораженном участке могут остаться рубцы.

Еще один неприятный момент состоит в том, что эти пауки любят селиться в помещениях, что значительно увеличивает риск встречи с ними.

Екатерина Гура

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