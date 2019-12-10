Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
10 полезных новогодних подарков по смешным ценамДо наступления праздников осталось совсем немного времени
Фоторепортажи
25Опубликованы лучшие фото дикой природы 2019 года
23Русь изначальная: музей-заповедник «Абрамцево» и его сокровища
16:43 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Рязани не смогли зажечь главную елку города (видео)

На дерево просто не успели повесить гирлянды.

7 декабря в Рязани на площади Ленина состоялось торжественное открытие главной городской елки. Во время праздничного концерта Дед Мороз несколько раз пытался «совершить новогоднее чудо» и зажечь огни на елке, но все было безрезультатно.

Во время загрузки произошла ошибка.

Несмотря на это, заиграла торжественная музыка, а Дед Мороз произнес: «Вот и здорово!».

Почему не загорелась главная елка, стало понятно на следующий день, когда работники коммунальных служб начали украшать дерево гирляндами. Оказалось, что их просто не успели повесить к сроку.

В соцсетях сразу же стали шутить над неудачным открытием новогодней елки. Особенно всех веселил тот факт, что в 2019 году Рязань стала новогодней столицей страны.

В свою очередь глава рязанской администрации Елена Сорокина написала большой пост на Facebook, где уточнила, что зажигать главную новогоднюю елку на площади будут 14 декабря.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Умер Юрий Лужков
Госдума приняла закон об отмене комиссии за «банковский роуминг»
Умерла солистка Roxette
Дмитрий Сычев объявил о завершении карьеры
Чем запомнился бывший мэр Москвы Юрий Лужков
Ученый объяснил надпись «Т-34» на белом медведе на Новой Земле
Еще один российский регион объявил 31 декабря выходным днем
Здоровье
Мать 5 лет не выпускает маленькую дочь из элитного роддома Ее мать считает, что ребенок смертельно болен.
Hi-Tech
Как удалить историю поисковых запросов в Google Пошаговая инструкция
Кино
Лобода, Киркоров, Басков на съемках «Песни года 2019» Праздничный музыкальный фестиваль телезрители увидят в первые дни нового года
Горячие темы на Авто
"Ржев" ---- кино... 209
Если что дельное предложите --то запишу-- 196
Возраст и суставы 138
Видели нового премьера? 112
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
Экс-солисты «Чай вдвоем» показали подросших детей Артисты являются многодетными отцами
Леди
Татьяна Навка повеселилась на вечеринке в шикарном бирюзовом платье Звезда выбрала наряд от российского дизайнера.
Дом
Как сносят «Соловей»: фото
Названа дата открытия «российского Диснейленда»
Как выглядит квартира в районе, который не любят москвичи
Какие вещи нужно забыть в старой квартире
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь