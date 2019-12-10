16:43 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Рязани не смогли зажечь главную елку города (видео)
На дерево просто не успели повесить гирлянды.
7 декабря в Рязани на площади Ленина состоялось торжественное открытие главной городской елки. Во время праздничного концерта Дед Мороз несколько раз пытался «совершить новогоднее чудо» и зажечь огни на елке, но все было безрезультатно.
Несмотря на это, заиграла торжественная музыка, а Дед Мороз произнес: «Вот и здорово!».
Почему не загорелась главная елка, стало понятно на следующий день, когда работники коммунальных служб начали украшать дерево гирляндами. Оказалось, что их просто не успели повесить к сроку.
В соцсетях сразу же стали шутить над неудачным открытием новогодней елки. Особенно всех веселил тот факт, что в 2019 году Рязань стала новогодней столицей страны.
В свою очередь глава рязанской администрации Елена Сорокина написала большой пост на Facebook, где уточнила, что зажигать главную новогоднюю елку на площади будут 14 декабря.
Екатерина Гура