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16:33 (мск), источник: ТАСС Наука

Вблизи Полярного круга нашли новый ювелирный камень

Цвет райизита варьируется от слабого розовато-серого до насыщенного розово-фиолетового.

Источник: УГГУ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 декабря. /ТАСС/. Геологи нашли на Полярном Урале (Ямало-Ненецкий автономный округ) новый ювелирно-поделочный камень — райизит. Об этом сообщила пресс-служба Уральского государственного горного университета (УГГУ).

Минерал нашли в месторождении Центральном, которое располагается в массиве Рай-Из вблизи Полярного круга. Это самое крупное в России месторождении хромитовых руд.

Новый поделочный камень назвали райизитом.

Цвет райзиита варьируется от розовато-серого до насыщенного розово-фиолетового, лавандового. Минерал состоит из серпентина, стихтита и доломита с небольшими примесями талька.

Декоративные свойства выделений позволяют считать его новым ювелирно-поделочным камнем. | Источник: УГГУ

Экспедиция прошла в рамках программы «Время изучать камни», которая реализуется Уральским центром камня УГГУ совместно с Челябинским электрометаллургическим комбинатом. Основная задача программы — изучение современного состояния поделочного камня в ЯНАО, а также создание минералогической аллеи в Салехарде.

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