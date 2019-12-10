16:33 (мск), источник: ТАСС Наука
Вблизи Полярного круга нашли новый ювелирный камень
Цвет райизита варьируется от слабого
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 декабря. /ТАСС/. Геологи нашли на Полярном Урале (Ямало-Ненецкий автономный округ) новый
Минерал нашли в месторождении Центральном, которое располагается в массиве
Цвет райзиита варьируется от
Экспедиция прошла в рамках программы «Время изучать камни», которая реализуется Уральским центром камня УГГУ совместно с Челябинским электрометаллургическим комбинатом. Основная задача программы — изучение современного состояния поделочного камня в ЯНАО, а также создание минералогической аллеи в Салехарде.