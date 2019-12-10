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17:31 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Лас-Вегасе появились голуби в ковбойских шляпах (видео)

Кто наряжает птиц — пока неизвестно.

В начале декабря в соцсетях появилось несколько видеороликов, снятых на улицах Лас-Вегаса. Прохожие заметили там голубей в миниатюрных ковбойских шляпах.

Видео быстро стали вирусными, а пользователи умилялись птицам в головных уборах. Но зоозащитники всеобщий восторг не разделили. В службе по защите голубей «Lofty Hopes» рассказали, что непонятно каким образом неизвестный шутник надел голубям шляпы и как они держатся на их головах.

Кроме того, яркий аксессуар может привлечь хищников и мешать голубям в повседневной жизни. Волонтеры уже начали выслеживать пострадавших птиц и снимать с них головные уборы.

Они также призвали всех неравнодушных людей сообщать в организацию местонахождения таких голубей-модников, сообщает Fox News.

Екатерина Гура

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