В Лас-Вегасе появились голуби в ковбойских шляпах (видео)

В начале декабря в соцсетях появилось несколько видеороликов, снятых на улицах Лас-Вегаса. Прохожие заметили там голубей в миниатюрных ковбойских шляпах.
Видео быстро стали вирусными, а пользователи умилялись птицам в головных уборах. Но зоозащитники всеобщий восторг не разделили. В службе по защите голубей «Lofty Hopes» рассказали, что непонятно каким образом неизвестный шутник надел голубям шляпы и как они держатся на их головах.
Кроме того, яркий аксессуар может привлечь хищников и мешать голубям в повседневной жизни. Волонтеры уже начали выслеживать пострадавших птиц и снимать с них головные уборы.
Они также призвали всех неравнодушных людей сообщать в организацию местонахождения таких голубей-модников, сообщает Fox News.