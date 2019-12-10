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17:57 (мск), источник: Новости Mail.ru

Велосипедист с помощью GPS-трекера нарисовал рождественского оленя

Открытка величиной в целый город.

51-летний Энтони Хойл из британского Челтнема уже давно прославился в соцсетях благодаря своим удивительным работам. Дело в том, что велосипедист с помощью своего двухколесного транспорта, карты и GPS-трекера создает удивительные картины, проезжая их по окрестностям.

Два года подряд специально к Рождеству мужчина создавал огромные открытки с изображениями Санта-Клауса и снеговика.

В этот раз он создал маршрут в форме головы оленя Рудольфа, пишет LADbible. Результатами Энтони поделился в своем Twitter.

На составление необычной рождественской открытки величиной в целый город Хойлу понадобилось 9 часов, за которые он проехал 128 километров. Он начал свой путь в Хаммерсмите и закончил маршрут в центре Лондона.

Журналистам Энтони признался, что составлять картины с помощью трекера очень сложно, ведь конечный результат можно увидеть, когда путешествие уже закончено. Сначала спортсмен внимательно изучает карты, в которых находит очертания, похожие на различные фигуры, затем составляет маршрут и только тогда отправляется в путь.

Екатерина Гура

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