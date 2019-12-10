Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
10 полезных новогодних подарков по смешным ценамДо наступления праздников осталось совсем немного времени
Фоторепортажи
11Названа «Мисс Вселенная-2019»
7Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон
19:26 (мск), источник: Ведомости

«Благодарен ему за важные уроки в жизни». Юрия Лужкова вспоминают его знакомые

Бывший мэр Москвы умер на 84-м году.

26
фотографий
26
фотографий
26
фотографий

Президент России Владимир Путин:

«Юрий Михайлович Лужков был личностью поистине неординарного масштаба. Ярким и смелым политиком, энергичным и талантливым организатором, открытым и радушным человеком. Настоящим “градоначальником” столицы, которого уважали и которому доверяли москвичи».

В сложные годы, на переломе исторических эпох, он многое сделал для развития Москвы, для того, чтобы она стала одним из лидеров возрождения России.
Владимир Путин

Мэр Москвы Сергей Собянин:

«Мне искренне жаль, что не стало этого энергичного жизнерадостного человека, который возглавлял Москву в сложный постсоветский период, много сделал для города и москвичей. Соболезную родным и близким».

Шурин Лужкова и один из учредителей строительной компании «Интеко» Виктор Батурин:

«Лужков — это лицо новой России в 90-х гг. В субботу я его еще видел, он еще отлично выглядел. Я встал, поздоровался, он прошел в отдельную комнату для каких-то переговоров. Он в официальных мероприятиях не нуждается, это человек-символ, человек-эпоха. Если наши чиновники решат сделать что-то еще, главное, чтобы это было достойно и из трагедии не превратилось в фарс».

Источник: РИА "Новости"

Первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев:

«Мы [всегда] поддерживали дружеские, чисто человеческие отношения, пусть земля будет пухом. Это лидер в истории российского общества, преданный своей родине человек».

Председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин:

«Сказать, что он тонко разбирался в театре, — нет. Но очень помогал. Он любил театральную интеллигенцию, он любил творческую интеллигенцию. Окружал себя этими людьми, рос с ними, учился у них. Безусловно, имел своих богов в этом искусстве. И действительно каждый год в Москве строил театры, каждый год».

Источник: РИА "Новости"
Новость
Что Лужков сделал для транспортной системы Москвы

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев:

«Для севастопольцев он стал символом русского мира еще задолго до возвращения полуострова домой. Именно благодаря ему “при Украине” в Севастополе развивались гуманитарные проекты: строилось жилье для семей военнослужащих Черноморского флота, появился филиал МГУ, работало представительство “Дом Москвы”, где сотни людей и проектов получали поддержку».

Ректор МГУ Виктор Садовничий:

«Я очень глубоко скорблю, для меня это просто неожиданно. Я виделся с ним не так давно, он был полон сил, занимался сельским хозяйством у себя в Калининграде и был полон планов, он очень хотел заниматься наукой, разрабатывал некие подходы, в том числе к продолжительности жизни и к очистке воды. Вы знаете, Юрий Михайлович сыграл огромную роль в развитии университета, здание, где мы стоим (Ломоносовский корпус), построено им. Тогда по проекту с Москвой были построены Ломоносовский корпус, Шуваловский, библиотека, медицинский центр, гимназия. Тогда это входило в его планы личные. Он говорил, что университет должен развиваться».

Новость
«Говорить об успехах я бы не стал»: какой бизнес вёл Юрий Лужков

Бывший владелец «ЮКОСа», основатель «Открытой России» Михаил Ходорковский:

«Я знал его с 1987 г., с “самого прогрессивного зампреда Мосгорисполкома”, который помогал людям совершенно бескорыстно. Он сломался к 1995-му… Но сейчас я хочу вспоминать его тем — смелым и честным…».

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов:

«Конечно, это утрата для нас всех. Юрий Михайлович — человек, который много сделал и для Москвы, и для страны. Мы с ним общались, обсуждали его планы: у него были интересные идеи по фармацевтике, по переработке гречки. Очень надеемся, что-то предприятие, которое он создал в Калининградской области, будет развиваться. К сожалению, теперь уже без него».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев:

«Юрий Михайлович был незаурядной личностью. Человеком с характером, со стержнем. Всегда со своим мнением. Благодарен ему за важные уроки в моей жизни».

Депутат Московской городской думы Сергей Митрохин:

«Далеко не все в его политике устраивало москвичей, но некоторые итоги его правления, безусловно, отложились в народной памяти с положительным знаком».

Я имею в виду, например, пенсионную надбавку, которая получила от москвичей заслуженное название «лужковская». Много другого нужного и важного также было сделано в области социальной политики.
Сергей Митрохин

«Да, по большинству вопросов городской повестки я, как депутат МГД и лидер московского “Яблока”, выступал оппонентом Лужкова. Но при этом надо признать, что он мог вести с оппозицией диалог, имевший существенные позитивные последствия для москвичей».

Экс-президент московского «Торпедо» Александр Тукманов:

«Лужков всегда был открытым человеком. Он всегда приходил на помощь. Он любил спорт. Играл в теннис, футбол, катался на горных лыжах. Все ребята из “Торпедо” тепло к нему относились. Юрий Михайлович сделал очень много для Москвы».

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
 «Внуково» приостановил использование электронных посадочных талонов
«Благодарен ему за важные уроки в жизни». Юрия Лужкова вспоминают его знакомые
Путин предрек «Сребреницу» при закрытии границы военными Украины
Умерла солистка Roxette
Еще один российский регион объявил 31 декабря выходным днем
Ученый объяснил надпись «Т-34» на белом медведе на Новой Земле
Снимок с каплями силиконового масла победил в фотоконкурсе
Путин поддержал идею увольнять госслужащих за хамство
Здоровье
У актера Уилла Смита нашли предраковый полип Открытие было сделано во время колоноскопии.
Hi-Tech
Как удалить историю поисковых запросов в Google Пошаговая инструкция
Кино
Лобода, Киркоров, Басков на съемках «Песни года 2019» Праздничный музыкальный фестиваль телезрители увидят в первые дни нового года
Авто
ГИБДД хочет изымать автомобили у пьяных водителей Гаишники поддерживают предложение о конфискации машин у тех, кто повторно попался пьяным за рулем
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
Экс-солисты «Чай вдвоем» показали подросших детей Артисты являются многодетными отцами
Леди
Татьяна Навка повеселилась на вечеринке в шикарном бирюзовом платье Звезда выбрала наряд от российского дизайнера.
Дом
Как сносят «Соловей»: фото
Названа дата открытия «российского Диснейленда»
Как выглядит квартира в районе, который не любят москвичи
Какие вещи нужно забыть в старой квартире
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь