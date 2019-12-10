18:36 (мск), источник: Новости Mail.ru
Снимок «Квантовые капли» победил в научном фотоконкурсе
Фотография признана лучшей сразу в двух категориях.
Королевское общество объявило результаты международного научного фотоконкурса Royal Society Publishing Photography Competition.
В конкурсе победил снимок Алекса Лабуды под названием «Квантовые капли». На нем изображены бесконечно подпрыгивающие капли силиконового масла, которые движутся с частотой 15 герц. Хотя капли движутся как квантовые частицы, они ведут себя как квантовые волны.
Организаторы конкурса пояснили, что это фото лучше всех выполняет научную функцию — оно сбивает зрителя с толку своим необычным видом и побуждает разобраться, в чем суть снимка.
Помимо этих категорий, в фотоконкурсе Royal Society Publishing Photography Competition есть множество других номинаций, связанных с различными научными областями, в том числе с астрономией и экологией.
Екатерина Гура