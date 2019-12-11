«То, что вы юмористы, мы уже поняли». Полицейских из Калининграда заставили вырезать снежинки за пранк, который вышел из-под контроля

Видеозаписи и фейковое требование 10 декабря опубликовал паблик «Омбудсмен полиции». Из представленных материалов становится ясно, что 8 декабря двое помощников дежурного, Андрей Ковальчук и Антон Коваленко, решили пошутить и разослали по территориальным ОВД требование.
В преддверии празднования Нового года-2020 для поднятия настроения личного состава требую: поручить руководителям дежурных частей провести украшение дежурной части снежинками из бумаги с расчётом 2 снежинки на 1 лист А4. Не менее пяти листов. Отчёт о результатах проделанной работы предоставить в тыл УМВД до 17.00 12.12.2019 с приложением фотографий.
Ковальчук и Коваленко в свою защиту объяснили, что пытались написать как можно более абсурдный текст, чтобы никто не подумал, что это настоящее требование. Однако фото сначала утекло в группы полиции, а оттуда разошлось по пабликам.
Ковальчук: — Решили пошутить над Пионерским ОВД. Взяли старую телеграмму, переделали текст и отослали по факсу в Пионерск.
Сицский: — Переделали текст, исправили номер исходящего и дату. Кто её получил в Пионерске?
Ковальчук: — Оперативный дежурный.
Сицский: — Как он отреагировал на этот факс?
Ковальчук: — Он подумал, что это правда, после чего мы сказали, что это шутка и надо выкинуть телеграмму. Он её выкинул…
Сицский: — Ну он вырезал снежинки?
Ковальчук: — Снежинки вырезал…
Ковальчук: — Потом он решил поделиться шуткой в местной группе по вайберу. Оттуда информация ушла в неизвестном направлении…
Коваленко: — Текстовку мы пытались сделать максимально абсурдной, чтобы никто не мог поверить в её оригинальность.
Сицский: — То, что вы юмористы, мы оценили.
Начальник калининградской полиции не стал наказывать своих подчинённых дисциплинарно, но преподал урок. В своём кабинете он заставил двух товарищей-сослуживцев вырезать снежинки по распространённому ими творческому заданию.