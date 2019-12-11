Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Великий город вспоминает бывшего мэра Скончался экс-мэр Москвы Юрий Лужков
Фоторепортажи
10Назван победитель научного фотоконкурса Королевского общества
23Удивительные заброшенные места со всей Европы
13:44 (мск), источник: Фонтанка

«То, что вы юмористы, мы уже поняли». Полицейских из Калининграда заставили вырезать снежинки за пранк, который вышел из-под контроля

Начальник полиции Калининграда полковник Андрей Сицский заставил двоих подчинённых вырезать снежинки. «Урок труда» стал наказанием за шуточную рассылку с требованием украсить кабинеты поделками из бумаги. Кроме того, сотрудникам правопорядка пришлось на камеру объяснять свой «прикол».

Видеозаписи и фейковое требование 10 декабря опубликовал паблик «Омбудсмен полиции». Из представленных материалов становится ясно, что 8 декабря двое помощников дежурного, Андрей Ковальчук и Антон Коваленко, решили пошутить и разослали по территориальным ОВД требование.

В преддверии празднования Нового года-2020 для поднятия настроения личного состава требую: поручить руководителям дежурных частей провести украшение дежурной части снежинками из бумаги с расчётом 2 снежинки на 1 лист А4. Не менее пяти листов. Отчёт о результатах проделанной работы предоставить в тыл УМВД до 17.00 12.12.2019 с приложением фотографий.
Текст фейкового приказа

Ковальчук и Коваленко в свою защиту объяснили, что пытались написать как можно более абсурдный текст, чтобы никто не подумал, что это настоящее требование. Однако фото сначала утекло в группы полиции, а оттуда разошлось по пабликам.

Ковальчук: — Решили пошутить над Пионерским ОВД. Взяли старую телеграмму, переделали текст и отослали по факсу в Пионерск.

Сицский: — Переделали текст, исправили номер исходящего и дату. Кто её получил в Пионерске?

Ковальчук: — Оперативный дежурный.

Сицский: — Как он отреагировал на этот факс?

Ковальчук: — Он подумал, что это правда, после чего мы сказали, что это шутка и надо выкинуть телеграмму. Он её выкинул…

Сицский: — Ну он вырезал снежинки?

Ковальчук: — Снежинки вырезал…

Сицский: — Серьёзно?!

Ковальчук: — Потом он решил поделиться шуткой в местной группе по вайберу. Оттуда информация ушла в неизвестном направлении…

Коваленко: — Текстовку мы пытались сделать максимально абсурдной, чтобы никто не мог поверить в её оригинальность.

Сицский: — То, что вы юмористы, мы оценили.

Во время загрузки произошла ошибка.

Начальник калининградской полиции не стал наказывать своих подчинённых дисциплинарно, но преподал урок. В своём кабинете он заставил двух товарищей-сослуживцев вырезать снежинки по распространённому ими творческому заданию.

 Взятка управляющего смольнинским Фондом капстроительства карьере в Управ...
Инопланетянин, антивирусы и следователь-снеговик. На какую новогоднюю ел...
Песков объяснил отсутствие ответа Путина на вопрос о Голунове
Работа в Новый год. Кого это коснется и сколько за это заплатят
Венгерский лоукостер Wizz Air подал заявку на полеты в Россию
Эрнст признал ошибкой сюжет об истребителе, сбившем MH17
Россияне смогут посещать поликлиники без полисов ОМС
В Приморье столкнулись 48 автомобилей (видео)
Уничтожение цели «Калибром» в Черном море попало на видео
Здоровье
У актера Уилла Смита нашли предраковый полип Открытие было сделано во время колоноскопии.
Hi-Tech
Ностальгия по нулевым: лучшие гаджеты эпохи Почти у каждого наверняка было хотя бы одно устройство из этого списка
Кино
Лобода, Киркоров, Басков на съемках «Песни года 2019» Праздничный музыкальный фестиваль телезрители увидят в первые дни нового года
Горячие темы на Авто
"Ржев" ---- кино... 209
Возраст и суставы 143
Видели нового премьера? 118
Как вы относитесь к мату в художественном творчестве? 100
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Наш отпуск в Германии. 267
Правительница на год. Анна Леопольдовна 250
Черная легенда Франции - 2 240
Питание в детском саду и в школе Германии. 180
Леди
Как выглядит мужчина, превратившийся с помощью пластики в рептилию В прошлом банкир, а сегодня – человек-рептилия.
Дом
Как сносят «Соловей»: фото
Названа дата открытия «российского Диснейленда»
Как выглядит квартира в районе, который не любят москвичи
Какие вещи нужно забыть в старой квартире
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь