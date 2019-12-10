20:16 (мск), источник: Коммерсантъ
«В городе все чувствовали, что есть хозяин»
Владимир Жириновский, Григорий Явлинский, Нюта Федермессер и другие — памяти Юрия Лужкова.
10 декабря умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Ньюсмейкеры «Ъ» вспоминают, каким он был и что сделал.
Владимир Жириновский, руководитель фракции ЛДПР в Госдуме:
— Он мне особенно запомнился во время путча. Тогда вырубили свет в штабе ЛДПР в гостинице «Москва», и я позвонил в мэрию, мне ответил Лужков, и я спросил, что происходит. Целый час мы с ним проговорили, никто не знал, что будет. Он любил со мной пофилософствовать, и, когда я
В городе все чувствовали, что есть хозяин. У него во всем была твердая позиция. Он был химик, инженер, мог работать в
каком-нибудьНИИ по химии, был бы там технологом или его директором, но перестройка вывела его на уровень активного участия в московском правительстве.
Сергей Цой, в 1992—2010 годах
— Я проработал с Юрием Михайловичем 22 года с того момента, когда пришел в 1989 году в Моссовет. Это был яркий человек с любой точки зрения. У него была сложная задача перевести экономику Москвы с социалистических на рыночные рельсы, и он с нею справился.
Время тогда было сложнейшее, всего в стране не хватало, там и тут возникали табачные и прочие бунты, Москва была темная, на Лубянской площади возле метро на стихийных развалах после окончания продаж продавцы жгли свои ящики.
Владимир Ресин, депутат Госдумы, в 2001—2011 годах первый заместитель мэра Москвы:
— Я потрясен смертью Лужкова, он всегда был очень спортивным и всегда себя чувствовал крепко. Рабочий день начинал в 8:00, во сколько бы его ни закончил накануне.
Он знал город как свои пять пальцев. Мы с ним не только вместе работали, но и вместе жили на даче и в служебной квартире. Мы все время вместе проводили.
Владимир Платонов, с 1994 по 2014 год председатель Мосгордумы:
— Вспомните Москву в 70−80 годах и ее же в 2010-м. Когда перестала существовать плановая экономика и началась рыночная, все городское хозяйство столицы надо было быстро перестроить. Ему это удалось.
После серьезного противостояния с Моссоветом Лужков смог грамотно выстроить взаимоотношения с парламентом, он прекрасно понимал, что в городе есть две ветви власти — исполнительная и законодательная. И результат зависит от хорошей совместной работы.
Григорий Явлинский, руководитель фракции «Яблоко» в законодательном собрании Санкт-Петербурга:
— Юрий Лужков был ярким и интересным человеком ушедшей эпохи, политической и общественной фигурой переходного периода. В нем самом, в его жизни и работе отразились все особенности и противоречия времени. Лужков всегда был настоящим публичным политиком. У него были реальные сторонники и избиратели, поддерживавшие его искренне, а не по разнарядке или
У Лужкова были серьезные противники, но он был способен возражать по принципиальным для него вопросам, открыто не соглашаться с влиятельными людьми — Ельциным, правительством «молодых реформаторов», Медведевым.
Юрий Михайлович Лужков — человек, с которого начались московские хосписы. На первом благотворительном концерте в пользу хосписа в Большом театре он сказал со сцены маме и нашей пациентке-колясочнице: «Вера Васильевна, Елена Михайловна, я вам обещаю, в каждом округе Москвы будет построен хоспис!» Спасибо, Юрий Михайлович.
В начале 1990-х Москве было невероятно трудно. Лужков взял этот груз на себя и выполнил задачу по спасению. Какие бы ни возникали позже проблемы у него или в отношении него, он
все-такиостается в истории Москвы со знаком плюс.
Группа «Прямая речь»