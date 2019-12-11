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07:37 (мск), источник: РИА Новости

Президент Бразилии назвал Грету Тунберг «соплячкой»

МОСКВА — РИА Новости. Президент Бразилии Жаир Болсонару назвал шведскую школьницу и экоактивистку Грету Тунберг «соплячкой», которой слишком много внимания уделяется в СМИ, в ответ на ее высказывание о гибели представителей коренных народов в Бразилии, передает портал Globo.

Источник: РИА "Новости"

В воскресенье юная активистка отреагировала на события, произошедшие в штате Мараньян на северо-востоке Бразилии, где двух лидеров племени гуажажара расстреляли из проезжающей мимо машины. В своем Twitter она посетовала на то, что коренных жителей буквально убивают за попытку защитить леса от незаконной вырубки, а мир молчит об этом, и назвала эту ситуацию позором.

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Во вторник Болсонару выступал перед журналистами, комментируя в Мараньяне, и не обошел стороной слова Тунберг.

«Грета сказала, что индейцы умерли, потому что защищали леса Амазонии. Удивительно, что пресса уделяет так много внимания такой соплячке, как она», — цитирует портал бразильского президента.

При этом Болсонару добавил, что его беспокоят «любые смерти» и что правительство хочет уменьшить незаконную вырубку леса в стране.

Грета в свою очередь по традиции поменяла описание в своем микроблоге в Twitter на португальское слово «Pirralha», которым ее обозвал бразильский президент.
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Тунберг уже меняла описание своего профиля на «Добрая, но плохо информированная девочка», после слов президент РФ Владимира Путина, а какое-то время описание на ее страничке гласило: «Очень счастливая девочка, которая предвкушает светлое и прекрасное будущее». Эту фразу сказал президент США Дональд Трамп в ответ на ее выступление в ООН. Обычно же в статусе шведской школьницы размещено следующее выражение: «16-летняя эко-активистка с синдромом Аспергера».

Школьница Грета Тунберг в 2018 году вместо учебы в школе стала приходить к шведскому парламенту с требованиями к властям усилить меры по борьбе с изменением климата. Ее инициатива превратилась в международное движение пятничных климатических забастовок — FridaysForFuture.

Согласно заключению Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГИЭК), человечеству необходимо значительно снизить выбросы СО2, чтобы предотвратить потепление выше, чем на 1,5 градуса. Однако до сих пор только 12 стран официально подтвердили свои обязательства по снижению выбросов.

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