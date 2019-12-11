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06:18 (мск), источник: РИА Новости

Эксперты рассказали, какую зарплату россияне считают справедливой

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Более трети (35%) россиян считают, что размер справедливого минимума доходов для работающего человека должен быть выше 50 тысяч рублей, к такому выводу пришли эксперты Общественной палаты по итогам исследования «Социальное неравенство в современном российском обществе и пути его преодоления», результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.

Источник: РИА Новости

Чуть меньше (31%) назвали справедливым доходом сумму в 40−50 тысяч рублей, 20% — 30−40 тысяч рублей, 10% — 21−30 тысяч рублей.

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Чаще всего граждане, как показало исследование, сталкиваются с неравенством и несправедливостью из-за разницы в доходах, такой вариант выбрали 60% опрошенных. За доступ к качественным медицинским услугам проголосовали 49%, 38% — за территориальное неравенство.

При этом неравенство в доступе к культурным благам испытывают всего 8% респондентов, к благоприятной экологической среде — 11%. На невозможность обеспечить личную безопасность и безопасность близких пожаловались 13%.

Как показал опрос, 97% его участников связывают основные надежды на снижение неравенства в обществе с дополнительными усилиями государства, 91% считают, что этому поспособствует снижение «демонстративного потребления», 80% проголосовало за социальную ответственность бизнеса, 71% — за роль некоммерческих организаций и активистов.

При этом, по результатам исследования, подавляющее большинство россиян с разной периодичностью испытывают чувство социальной несправедливости. Не сталкивается с подобным только один процент.
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Кроме того, 90% участников исследования согласились с утверждением, что государство своей политикой должно нивелировать чрезмерную разницу в доходах людей. А вот с тем, что разрыв между бедными и богатыми является необходимым условием для процветания страны, больше половины респондентов не согласились.

Спорным оказался вопрос о том, справедливо ли, что люди с большим достатком дают своим детям лучшее образование: 26% согласились, 34% выразили сомнения, 40% выступили против.

Исследование «Социальное неравенство в современном российском обществе и пути его преодоления» проводилось в формате заполнения электронной анкеты на условиях анонимности в период с 19 ноября по 6 декабря 2019 года. Участие в нем приняли 674 посетителя сайта Общественной палаты. Среди участников равное количество мужчин и женщин.

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Путин: зарплаты россиян растут, но при этом их доходы стоят на месте
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