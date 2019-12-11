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09:37 (мск), источник: BFM.ru

Эрнст признал ошибочной показанную на Первом канале версию катастрофы MH17

В сюжете Первого канала о сбитом малайзийском Boeing в небе над Донбассом ошибочно показана версия с истребителем. Об этом сообщил гендиректор телеканала Константин Эрнст, пишет журнал The New Yorker.

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8
фотографий
8
фотографий

Речь идет о материале, который вышел в эфир в ноябре 2014 года, где был показан «сенсационный» снимок, где якобы виден пуск ракеты из-под левого крыла «точно не российского» истребителя. Снимок позже был признан подделкой.

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«Да, мы люди, мы совершили ошибку, но не нарочно», — цитирует журнал Эрнста. Версия о ракете выдвигалась и телеканалом BBC в документальном фильме «Секретные документы: кто сбил MH17?». В нем очевидцы рассказывают о том, что пассажирский самолет был якобы сбит истребителем. Однако специалисты сообщили, что военный самолет едва ли мог сбить MH17, поскольку истребитель не мог осуществлять полеты на такой высоте.

Малайзийский Boeing потерпел крушение над территорией Донбасса 17 июля 2014 года. Он следовал из Амстердама в Куала-Лумпур. На борту самолета находилось 298 пассажиров и членов экипажа, все они погибли.

Совет безопасности Нидерландов (СБН) опубликовал доклад, согласно которому малайзийский лайнер был сбит над Донецкой областью из зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук».

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