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13:22 (мск), источник: Life.ru

Работа в Новый год. Кто будет трудиться и сколько за это заплатят

Многим россиянам придётся работать в новогоднюю ночь. Правда, оплата труда в праздничные дни отличается от обычной. В Новый год особенно. В некоторых случаях за труд в праздник можно получить в три, а то и в четыре раза больше, чем обычно.

Источник: РИА "Новости"

Лайф расскажет, кому придётся трудиться, пока вся страна будет гулять, и сколько за это заплатят.

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Впереди россиян ждут длинные новогодние праздники. Правда, отдыхать целых восемь дней будут не все. Работодатели некоторых компаний привлекают к труду сотрудников. Кроме того, в праздники придётся выйти и работникам государственных служб.

Так, пока большинство россиян будут веселиться, беспрерывно будут работать больницы, службы скорой помощи, полиция, МЧС, коммунальные структуры. Также, по словам первого вице-президента «Опоры России» Павла Сигала, на работу выходят сотрудники общественного транспорта, авиации и железной дороги. Военные несут службу в любые праздники.

— Работают предприятия полного цикла, АЭС и ТЭЦ, радиокомпании и телевизионные станции. В сфере услуг традиционно работают рестораны и кафе, службы такси, туристические базы отдыха и отели. А до позднего вечера 31 декабря работает большинство крупных сетевых магазинов, — дополнил Павел Сигал.

Как оплачивается работа в новогодние праздники?

Старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Петр Гусятников пояснил, что работу в выходные и праздничные дни регламентирует статья 153 Трудового кодекса РФ. Согласно этой статье, работа во внеурочные часы оплачивается как минимум в двойном размере:

Это означает, что, если вы согласитесь работать, к примеру, в новогоднюю ночь, оплачиваться она будет дополнительно. Помимо заработной платы вы получите за неё минимум двойную оплату. Двойная ставка — минимальная регламентированная выплата по Трудовому кодексу. На деле вы можете получить и больше, всё зависит от договорённостей с работодателем. Бывает, что в новогоднюю ночь и праздники люди получают оплату и в троекратном размере, и в четырёхкратном.

Также оплата в выходные и праздничные дни производится работнику за фактически отработанное время. Петр Гусятников пояснил, что, если человек отработал не полную смену (восемь часов или столько, сколько предполагает ваш обычный график), а, допустим, три часа, то в повышенном размере ему будут оплачены только три часа, а не полный рабочий день.

Но, например, медсёстрам может полагаться двойная оплата за дежурства в ночь с 31 декабря, 1, 2 и 7 января. В остальные праздничные числа дежурство оплачивается по обычной ставке.

Также по закону и по желанию работника вместо дополнительной оплаты ему может быть предложен выходной день в другое время. При этом ему положена обычная плата за отработанное время в выходной или праздничный день. Если сотрудник работает посменно и его смена совпадает с выходным днём, такой день оплачивается исходя из обычной ставки.

Что делать, чтобы точно получить выплаты?

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— Чтобы гарантированно получить дополнительные деньги за работу в праздники, необходимо позаботиться о документальном оформлении выхода на работу. Не стоит делать этого на основании устной договорённости с руководством. На такой случай должен существовать приказ руководителя компании, в котором должна стоять подпись сотрудника, подтверждающая, что он ознакомлен с условиями и согласен работать в праздники, — отметил Петр Гусятников.

Однако, если сотрудник, подписавший такой приказ, без уважительной причины не выйдет на работу в оговорённые дни, работодатель вправе применить к нему дисциплинарное взыскание. Вплоть до увольнения за прогул.

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