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11:21 (мск), источник: РИА Новости

Ученый назвал найденный в лесах Малайзии вид клещей в честь Цоя

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 дек — РИА Новости. Исследователь из Тюменского государственного университета Сергей Ермилов назвал в честь певца Виктора Цоя найденный в лесах Малайзии вид клещей, сообщает вуз.

Источник: РИА Новости

«Исследователь из Тюменского государственного университета Сергей Ермилов обнаружил и описал новый вид панцирных клещей Trachyoribates viktortsoii. Обитатель подстилки малайзийских лесов был назван в память о советском рок-музыканте, авторе песен и художнике Викторе Цое, чье творчество оказало большое влияние как на российскую культуру, так и на самого ученого, описавшего новый вид», — говорится в сообщении.

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Результаты работы опубликованы в журнале Systematic & Applied Acarology.

«Известным людям ставят скульптуры, посвящают песни, в их честь называют детей и домашних любимцев. Дань уважения отдают и ученые-систематики, правда, довольно оригинальным способом — придумывая обнаруженным организмам латинские названия с чьим-нибудь именем… Разным членистоногим ученые дали имена Леди Гаги, Шакиры, Анжелины Джоли и многих других известных и ярких личностей», — отмечается в сообщении.

Вуз уточняет, что исследователь Сергей Ермилов принимал участие в идентификации почвенных панцирных клещей, собранных в подстилке малазийских лесов научными сотрудниками Института зоологии из Братиславы. Один из найденных видов панцирных клещей был ранее не известен науке.

Как сообщил в статье сам автор описания нового вида, музыка Цоя имела для него особое значение и по сей день служит звуковым фоном исследовательской работы.
Сообщение Тюменского государственного университета

Сергей Ермилов — один из ведущих специалистов в мире по панцирным клещам-орибатидам и наиболее активно публикующийся зоолог-систематик в России.

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