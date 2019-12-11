13:40 (мск), источник: ТАСС
«ВКонтакте» и BOOM назвали самые популярные треки и альбомы 2019 года
«Артистом 2019» стал Тима Белорусских, «Прорывом года» стал певец Jony с треком «Аллея».
«ВКонтакте» и музыкальный сервис BOOM представили рейтинг самых прослушиваемых треков и альбомов 2019 года. Команда соцтети также отметила победителей в номинациях «Артист 2019», «Прорыв года 2019» и «Выбор пользователей 2019».
2019 — год молодых независимых музыкантов, которые громко заявили о себе с первых треков. Они используют инструменты нашей платформы, чтобы рассказать о своей музыке, и получают отклик от пользователей «ВКонтакте».
«Артистом 2019» стал Тима Белорусских — во «ВКонтакте» и BOOM его песни в 2019 году послушали более 1 млрд раз. За ним же — победа в номинации «Альбом 2019»: релиз «Твой первый диск — моя кассета» слушали чаще всего.
«Песней 2019» признали «Грустный дэнс» от Artik & Asti feat. Артем Качер.
«Прорывом года» стал певец Jony с треком «Аллея».
В категории «Выбор пользователей 2019» победил Jah Khalib, поскольку его треки чаще всего пользователи соцсети публиковали на личных страницах и в сообществах.
Кроме того, «ВКонтакте» и BOOM составили рейтинг наиболее популярных альбомов 2019 года.