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13:40 (мск), источник: ТАСС

«ВКонтакте» и BOOM назвали самые популярные треки и альбомы 2019 года

«Артистом 2019» стал Тима Белорусских, «Прорывом года» стал певец Jony с треком «Аллея».

«ВКонтакте» и музыкальный сервис BOOM представили рейтинг самых прослушиваемых треков и альбомов 2019 года. Команда соцтети также отметила победителей в номинациях «Артист 2019», «Прорыв года 2019» и «Выбор пользователей 2019».

2019 — год молодых независимых музыкантов, которые громко заявили о себе с первых треков. Они используют инструменты нашей платформы, чтобы рассказать о своей музыке, и получают отклик от пользователей «ВКонтакте».
Катерина Хольш
Маркетолог музыкальной платформы соцсети

«Артистом 2019» стал Тима Белорусских — во «ВКонтакте» и BOOM его песни в 2019 году послушали более 1 млрд раз. За ним же — победа в номинации «Альбом 2019»: релиз «Твой первый диск — моя кассета» слушали чаще всего.

«Песней 2019» признали «Грустный дэнс» от Artik & Asti feat. Артем Качер.

«Прорывом года» стал певец Jony с треком «Аллея».

В категории «Выбор пользователей 2019» победил Jah Khalib, поскольку его треки чаще всего пользователи соцсети публиковали на личных страницах и в сообществах.

Кроме того, «ВКонтакте» и BOOM составили рейтинг наиболее популярных альбомов 2019 года.

  1. Твой первый диск — моя кассета — Тима Белорусских
  2. Список твоих мыслей — JONY
  3. Кредо — GAYAZOV$ BROTHER$
  4. Dragonborn — Big Baby Tape
  5. WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO? — Billie Eilish
  6. 7 (Part 1) — Artik & Asti
  7. SLIME — FACE
  8. Хочешь со мной — Ramil'
  9. Не Ангел — LIZER
  10. АРГУМЕНТЫ — RSAC
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