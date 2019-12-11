13:55 (мск), источник: Новости Mail.ru
Пользователи соцсетей делятся идеями подарков «в последнюю минуту»
Актуально в связи с приближающимися праздниками.
Пользователи сайта Reddit в середине декабря подняли очень актуальный вопрос. Один из авторов спросил, что можно купить в подарок на Рождество в самый последний момент. В комментариях все оживились и принялись делиться своим жизненным опытом.
Абсолютным лидером стал вариант с едой и напитками.
«Корзина с колбасами, сыром и крекерами. Я обожаю получать такое в подарок, это отличный перекус или даже полноценный обед», — написал один из реддиторов. Многие присоединились и отметили, что вино, шампанское и любой другой хороший алкогольный напиток будет кстати, а на его покупку уйдет совсем немного времени.
Еще одной категорией подарков «в последнюю минуту» являются сертификаты в магазины, а также практичные мелочи, которые в доме никогда не будут лишними — например, большая упаковка батареек или
Особой популярностью в качестве быстрого и недорогого подарка пользуются вещи, сделанные своими руками. Варианты могут быть совершенно разными:
«В прошлом году я скачал сотни лучших
«Однажды я сделал подставки под кружку для всей семьи. Шаг первый: Идешь в строительный магазин и набираешь образцы пола (обычно они подходящего размера). Шаг второй: Выжигаешь на них инициалы. Шаг третий: Даришь. Я сделал это пару лет назад, и все до сих пор ими пользуются. Потратил на это два часа и ноль долларов, а порадовал всех», — отметил в комментариях другой реддитор.
Или такой вариант: «Однажды я пришел к бабушке домой и отснял несколько старых альбомов. Потом я сделал из них коллажи и поместил на магниты. Я не знал, понравятся ли они родне, но некоторые даже расплакались, когда я их дарил. Все до сих пор хранят эти магниты».
Еще одна популярная категория подарков «в последнюю минуту» — впечатления. Родным и друзьям можно подарить сертификаты на массаж или в салон красоты, билеты в театр (на концерт или на представление), а также воспользоваться услугами специальных сервисов, которые помогут подобрать подарок на любой вкус.
Екатерина Гура