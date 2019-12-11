Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Великий город вспоминает бывшего мэра Скончался экс-мэр Москвы Юрий Лужков
Фоторепортажи
25Опубликованы лучшие фото дикой природы 2019 года
23Удивительные заброшенные места со всей Европы
13:55 (мск), источник: Новости Mail.ru

Пользователи соцсетей делятся идеями подарков «в последнюю минуту»

Актуально в связи с приближающимися праздниками.

Источник: @andrewtneel

Пользователи сайта Reddit в середине декабря подняли очень актуальный вопрос. Один из авторов спросил, что можно купить в подарок на Рождество в самый последний момент. В комментариях все оживились и принялись делиться своим жизненным опытом.

Абсолютным лидером стал вариант с едой и напитками.

«Корзина с колбасами, сыром и крекерами. Я обожаю получать такое в подарок, это отличный перекус или даже полноценный обед», — написал один из реддиторов. Многие присоединились и отметили, что вино, шампанское и любой другой хороший алкогольный напиток будет кстати, а на его покупку уйдет совсем немного времени.

Если на подарке хочется еще и сэкономить, то отлично подойдет любая домашняя выпечка, особенно праздничное печенье, которое можно украсить по своему вкусу.

Еще одной категорией подарков «в последнюю минуту» являются сертификаты в магазины, а также практичные мелочи, которые в доме никогда не будут лишними — например, большая упаковка батареек или USB-флешка.

Новость
10 новогодних подарков, которые обойдутся не дороже 500 рублей

Особой популярностью в качестве быстрого и недорогого подарка пользуются вещи, сделанные своими руками. Варианты могут быть совершенно разными:

«В прошлом году я скачал сотни лучших рок-композиций на флешку для моего папы, чтобы он мог слушать их в машине. Это было накануне Рождества. И он до сих пор каждый день слушает их», — написал автор.

«Однажды я сделал подставки под кружку для всей семьи. Шаг первый: Идешь в строительный магазин и набираешь образцы пола (обычно они подходящего размера). Шаг второй: Выжигаешь на них инициалы. Шаг третий: Даришь. Я сделал это пару лет назад, и все до сих пор ими пользуются. Потратил на это два часа и ноль долларов, а порадовал всех», — отметил в комментариях другой реддитор.

Или такой вариант: «Однажды я пришел к бабушке домой и отснял несколько старых альбомов. Потом я сделал из них коллажи и поместил на магниты. Я не знал, понравятся ли они родне, но некоторые даже расплакались, когда я их дарил. Все до сих пор хранят эти магниты».

Еще одна популярная категория подарков «в последнюю минуту» — впечатления. Родным и друзьям можно подарить сертификаты на массаж или в салон красоты, билеты в театр (на концерт или на представление), а также воспользоваться услугами специальных сервисов, которые помогут подобрать подарок на любой вкус.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Медведев одобрил снижение порога беспошлинного ввоза до 20 евро
Кадыров ответил на претензии Сокурова о его звании Героя России
Определены самые востребованные творческие профессии будущего
Песков объяснил, почему Путин не ответил на вопрос о Голунове
Ученые рассказали, как правильно открывать банку с пивом
Работа в Новый год. Кого это коснется и сколько за это заплатят
Бэнкси за работой попал на камеру наружного видеонаблюдения
Здоровье
У актера Уилла Смита нашли предраковый полип Открытие было сделано во время колоноскопии.
Hi-Tech
Ностальгия по нулевым: лучшие гаджеты эпохи Почти у каждого наверняка было хотя бы одно устройство из этого списка
Кино
Билан спел с младшей сестрой для новогоднего эфира Специально для записи номера Анна прилетела в Россию из США
Авто
ГИБДД хочет изымать автомобили у пьяных водителей Гаишники поддерживают предложение о конфискации машин у тех, кто повторно попался пьяным за рулем
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
Виктория Исакова появилась на публике с дочкой Актриса обычно не показывает девочку
Леди
Как выглядит мужчина, превратившийся с помощью пластики в рептилию В прошлом банкир, а сегодня – человек-рептилия.
Дом
Как сносят «Соловей»: фото
Названа дата открытия «российского Диснейленда»
Как выглядит квартира в районе, который не любят москвичи
Какие вещи нужно забыть в старой квартире
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь