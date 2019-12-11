13:53 (мск), источник: Новости Mail.ru
Бэнкси за работой попал на камеру наружного видеонаблюдения
Видео было снято в Бирмингеме.
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Видео было снято в Бирмингеме.
В Сети появилось видео с камеры наружного наблюдения одного из магазинов в Бирмингеме.
Предположительно, этот человек — известный уличный художник Бэнкси, который очень тщательно скрывает свою личность, пишет Ladbible.
Такой вывод журналисты сделали
Екатерина Гура