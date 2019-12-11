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13:53 (мск), источник: Новости Mail.ru

Бэнкси за работой попал на камеру наружного видеонаблюдения

Видео было снято в Бирмингеме.

В Сети появилось видео с камеры наружного наблюдения одного из магазинов в Бирмингеме.

На кадре слева вверху можно заметить человека, сидящего на дороге, недалеко от автобусной остановки.

Предположительно, этот человек — известный уличный художник Бэнкси, который очень тщательно скрывает свою личность, пишет Ladbible.

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Такой вывод журналисты сделали из-за того, что именно в этом месте несколько часов спустя появилось новое рождественское граффити Бэнкси с оленями, которое уже на следующий день «усовершенствовали» вандалы.

Екатерина Гура

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