Британка пожаловалась на неудачно подстригшего ее бойфренда

Эмили Вивер из британского графства Йоркшир хотела немного изменить имидж, но в салон решила не ходить. Вместо этого девушка привлекла к делу своего бойфренда Фрэнсиса.
Она вручила парню ножницы и объяснила, как нужно подстричь ей челку. Казалось бы, совершить ошибку в этой ситуации невозможно, но что-то пошло не так. Видимо, Фрэнсис сильно переволновался и сделал любимой ассиметричную короткую челку.
Эмили призналась, что стала похожа на героя Джима Кэрри Ллойда Кристмаса из фильма «Тупой и еще тупее», пишет The Sun.
Молодой человек Эмили попросил у нее прощения за испорченную прическу, но исправлять стрижку ей пришлось самой.
Это происшествие подпортило Эмили не только настроение, но и самооценку. Но своего молодого человека она простила, посоветовав другим девушкам никогда не повторять ее ошибку.