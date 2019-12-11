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15:17 (мск), источник: Новости Mail.ru

Британка пожаловалась на неудачно подстригшего ее бойфренда

Молодой человек сделал ей ассиметричную челку.

Эмили Вивер из британского графства Йоркшир хотела немного изменить имидж, но в салон решила не ходить. Вместо этого девушка привлекла к делу своего бойфренда Фрэнсиса.

Она вручила парню ножницы и объяснила, как нужно подстричь ей челку. Казалось бы, совершить ошибку в этой ситуации невозможно, но что-то пошло не так. Видимо, Фрэнсис сильно переволновался и сделал любимой ассиметричную короткую челку.

Эмили призналась, что стала похожа на героя Джима Кэрри Ллойда Кристмаса из фильма «Тупой и еще тупее», пишет The Sun.

Молодой человек Эмили попросил у нее прощения за испорченную прическу, но исправлять стрижку ей пришлось самой.

Это происшествие подпортило Эмили не только настроение, но и самооценку. Но своего молодого человека она простила, посоветовав другим девушкам никогда не повторять ее ошибку.

Екатерина Гура

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