15:50 (мск), источник: ТАСС Наука
Геологи подтвердили претензии России на арктический шельф
Они собрали новые доказательства того, что у хребта Ломоносова есть континентальная основа.
ТАСС, 11 декабря. Геологи детально изучили историю движения тектонических плит в Арктике и нашли новые свидетельства того, что у подводного хребта Менделеева есть континентальный фундамент. Это может помочь России подтвердить свои претензии на арктический шельф. Об этом сообщила
«Мы доказали, что хребет Менделеева начал формироваться как рифтовая система с масштабным магматизмом около 125 млн лет назад, но этот процесс не перешел в океанический спрединг. Поэтому мы предлагаем классифицировать хребет Менделеева как прерванную вулканическую пассивную континентальную окраину. Это значит, что он является продолжением нашего континента», — прокомментировал исследование один из его авторов, геолог из МГУ Анатолий Никишин.
В августе 2015 года Россия направила в комиссию ООН заявку на то, чтобы расширить границы континентального шельфа в Арктике на 1,2 млн кв. км. Страна планирует присоединить хребет Ломоносова и другие участки морского дна, в том числе котловины Подводников, поднятия Менделеева, южной оконечности хребта Гаккеля и зоны Северного полюса.
Согласно конвенции ООН по морскому праву, для того, чтобы расширить шельф, нужно доказать континентальную природу прилегающих к нему геологических структур на дне океана. Заявки на расширение границ континентального шельфа Арктики, помимо России, также подали Дания и Канада.
Никишин и его коллеги представили новые доказательства того, что эти участки дна Северного Ледовитого океана представляют собой часть континентального шельфа России. Для этого они изучили образцы горных пород со склонов хребта Менделеева и подготовили серию карт, которые описывают процесс его геологической и тектонической эволюции в последние 157 миллионов лет.
С помощью этого атласа ученые доказывают, что хребты Ломоносова и Менделеева возникли не в результате типично «морских» тектонических и геологических процессов, а их континентальных аналогов. Кроме того, они показали, что хребет Менделеева покоится на континентальном фундаменте, который появился еще до начала ордовикского периода (485−443 миллиона лет назад).
Это открытие, как пишут геологи, важно по двум причинам. С одной стороны, оно противоречит популярной теории, которая описывает формирование Амеразийского бассейна, одного из самых крупных низменных участков на дне Северного Ледовитого океана в окрестностях географического полюса. Теперь, как пишут Никишин и его коллеги, теоретикам придется придумать новое объяснение тому, как возникло это углубление.
С другой стороны, континентальный характер фундамента хребта Менделеева станет еще одним аргументом в пользу российской принадлежности этого региона дна Арктики. Как отмечают в