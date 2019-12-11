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15:54 (мск), источник: ТАСС

Грета Тунберг стала «Человеком года» по версии Time

НЬЮ-ЙОРК, 11 декабря. /ТАСС/. Юная шведская активистка, защитница климата Грета Тунберг стала обладателем звания «Человек года» по версии американского журнала Time.

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«Она громче всех в этом году говорила о самой большой проблеме, стоящей перед этой планетой, появившись практически из ниоткуда и возглавив мировое движение», — сказал в эфире программы Today на телеканале NBC главный редактор Time Эдвард Фельзенталь.

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Автором фотографии активистки, которая будет размещена на обложке журнала, стала родившаяся в России Евгения Арбугаева.

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В шорт-лист претендентов на звание «Человек года» вошли, помимо Тунберг, президент США Дональд Трамп, спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, тайный осведомитель из ЦРУ, запустивший процедуру импичмента в отношении Дональда Трампа, и собирательный образ участников массовых акций протеста в Гонконге. Обладателя звания традиционно объявляют в эфире телепрограммы Today на NBC.

Об активистке

Тунберг известна во всем мире как экоактивистка и неформальный лидер движения «Школьная забастовка за климат», объединившего тысячи неравнодушных к проблеме глобального потепления молодых людей. Она была выдвинута на Нобелевскую премию мира 2019 года и отмечена рядом других наград. Однако последние события стали поводом для повсеместного обсуждения личности шведской девочки-подростка.

23 сентября Грета с трибуны ООН обрушилась с обвинениями в адрес мировых лидеров, назвав их ответственными за кражу ее детства. По словам Тунберг, единственное, о чем думают мировые лидеры, — «это деньги и сказки про экономический рост». На речь активистки отреагировали президент РФ Владимир Путин, американский лидер Дональд Трамп, канцлер ФРГ Ангела Меркель и многие другие. Сама активистка лишь иронизировала над заявлениями политиков, меняя статус в соцсети Twitter в ответ на данные ими оценки ее деятельности.

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