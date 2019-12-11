Грета Тунберг стала «Человеком года» по версии Time

15:54 (мск), источник: ТАСС
«Она громче всех в этом году говорила о самой большой проблеме, стоящей перед этой планетой, появившись практически из ниоткуда и возглавив мировое движение», — сказал в эфире программы Today на телеканале NBC главный редактор Time Эдвард Фельзенталь.
Автором фотографии активистки, которая будет размещена на обложке журнала, стала родившаяся в России Евгения Арбугаева.
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Тунберг известна во всем мире как экоактивистка и неформальный лидер движения «Школьная забастовка за климат», объединившего тысячи неравнодушных к проблеме глобального потепления молодых людей. Она была выдвинута на Нобелевскую премию мира 2019 года и отмечена рядом других наград. Однако последние события стали поводом для повсеместного обсуждения личности шведской
23 сентября Грета с трибуны ООН обрушилась с обвинениями в адрес мировых лидеров, назвав их ответственными за кражу ее детства. По словам Тунберг, единственное, о чем думают мировые лидеры, — «это деньги и сказки про экономический рост». На речь активистки отреагировали президент РФ Владимир Путин, американский лидер Дональд Трамп, канцлер ФРГ Ангела Меркель и многие другие. Сама активистка лишь иронизировала над заявлениями политиков, меняя статус в соцсети Twitter в ответ на данные ими оценки ее деятельности.