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17:24 (мск), источник: ТАСС

Путин: губернаторы и мэры должны чутко реагировать на просьбы каждого ветерана

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Власти на местах должны знать о нуждах каждого ветерана Великой Отечественной войны и чутко реагировать на их обращения. Об этом заявил в среду президент Владимир Путин на заседании оргкомитета «Победа».

Источник: Reuters

«Руководители регионов и уже тем более главы муниципальных образований обязаны знать нужды каждого ветерана, реагировать на их просьбы максимально чутко и в приоритетном порядке», — сказал Путин.

Президент поставил задачу сделать все необходимое, чтобы наполнить мероприятия Года памяти и славы, которым по случаю 75-летия Победы объявлен 2020 год, живым, искренним, выразительным и запоминающимся содержанием. По словам Путина, нужно «исключить формальный и равнодушный подход к организации мероприятий, где бы они не проходили» — как в крупных городах, так и в небольших населенных пунктах и на селе.

«Везде есть свои герои Великой Отечественной войны — фронтовики и труженики тыла. Именно им нужно уделить самое высокое, пристальное, сердечное внимание и заботу», — сказал президент.

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