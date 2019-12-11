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20:55 (мск), источник: РИА Новости

Главврач мюнхенской клиники назвал причину смерти Лужкова

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Главный врач мюнхенской клиники «Гроссхадерн» Карл-Вальтер Яух рассказал телеканалу РЕН, что у экс-мэра Москвы Юрия Лужкова случился инфаркт.

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По словам врача, российский политик часто приезжал на лечение в клинику. У Лужкова было сердечное заболевание. Его в срочном порядке доставили в больницу и провели обследование. Выяснилось, что у него были закрыты все важнейшие сосуды.

«С помощью катетера их удалось открыть», — добавил врач.

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Состояние бывшего мэра Москвы ненадолго улучшилось, но вскоре обнаружили кровотечение из коронарных сосудов сердца. Врачи еще раз провели катетеризацию, чтобы остановить кровотечение, но сердце остановилось.

«Запустить сердце не удалось», — сказал Яух.

Врач добавил, что у Лужкова возникло осложнение, которое редко удается вывести.

«Это было срочное вмешательство, потому что у него случился инфаркт и ему было плохо», — пояснил медик.

Юрий Лужков умер 10 декабря на 84-м году жизни. Его отпевание проведет патриарх Московский и всея Руси Кирилл в храме Христа Спасителя 12 декабря. Поминальное богослужение начнется в 11 часов утра. Бывшего мэра Москвы похоронят на Новодевичьем кладбище.

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