20:55 (мск), источник: РИА Новости
Главврач мюнхенской клиники назвал причину смерти Лужкова
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Главный врач мюнхенской клиники «Гроссхадерн»
По словам врача, российский политик часто приезжал на лечение в клинику. У Лужкова было сердечное заболевание. Его в срочном порядке доставили в больницу и провели обследование. Выяснилось, что у него были закрыты все важнейшие сосуды.
«С помощью катетера их удалось открыть», — добавил врач.
Состояние бывшего мэра Москвы ненадолго улучшилось, но вскоре обнаружили кровотечение из коронарных сосудов сердца. Врачи еще раз провели катетеризацию, чтобы остановить кровотечение, но сердце остановилось.
«Запустить сердце не удалось», — сказал Яух.
Врач добавил, что у Лужкова возникло осложнение, которое редко удается вывести.
«Это было срочное вмешательство, потому что у него случился инфаркт и ему было плохо», — пояснил медик.