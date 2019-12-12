Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Зеленский высказался о жителях Донбасса «У меня огромное количество друзей — жители Донбасса»
Фоторепортажи
11Названа «Мисс Вселенная-2019»
25Скончался Юрий Лужков
04:22 (мск), источник: Известия

Жириновский предложил Путину сократить новогодние каникулы

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил президенту России Владимиру Путину сделать 31 декабря выходным днем и сократить новогодние каникулы для россиян.

Источник: AP 2019

«Мы предложили 31 декабря [сделать выходным днем], и где-то уже губернаторы приняли [такое] решение, а третьего [января] — на работу», — цитирует ТАСС Жириновского.

Остальные дни январских праздников лидер ЛДПР предложил индивидуально добавлять к отпуску.

«Может быть, даже и вместо 8 Марта тоже добавить, и 23 февраля. Пусть это будет индивидуально», — отметил он.

По словам Жириновского, во время длительного отдыха «много отрицательного происходит».

Беседа Путина с депутатом состоялась вечером 11 декабря в Кремле в преддверии 30-летия ЛДПР. Российский лидер поздравил Жириновского и всех членов партии, а также отметил вклад политиков в развитие страны. По словам Путина, Жириновский всегда выступает с патриотических позиций и стремится к улучшению жизни в стране.

В ноябре стало известно, что, согласно опросам, 84% россиян согласны выйти на работу 28 декабря (в субботу), чтобы 31 декабря был выходным днем.

Во время загрузки произошла ошибка.
 В ожидании худа: четверть россиян опасаются увольнения
Земля «дикарей»: главному озеру Урала угрожают не только бизнес, но и туристы-частники
Спонсорам строительства газопроводов РФ приготовили санкции
Врач мюнхенской клиники назвал причину смерти Лужкова
Депутаты Госдумы поедут в Австралию за 5,5 млн рублей
Щедрый начальник дал сотрудникам по $50 тысяч в качестве премии
На Кубани разбился вертолет Ми-28
Во Франции объявили о повышении пенсионного возраста до 64 лет
Здоровье
У актера Уилла Смита нашли предраковый полип Открытие было сделано во время колоноскопии.
Hi-Tech
Ностальгия по нулевым: лучшие гаджеты эпохи Почти у каждого наверняка было хотя бы одно устройство из этого списка
Кино
Лобода, Киркоров, Басков на съемках «Песни года 2019» Праздничный музыкальный фестиваль телезрители увидят в первые дни нового года
Авто
ГИБДД хочет изымать автомобили у пьяных водителей Гаишники поддерживают предложение о конфискации машин у тех, кто повторно попался пьяным за рулем
Новости партнеров
Арбузы напрямую связаны с раком: врачи сделали важное заявление
5 приемов, которые остановят старость
Будущее ЦФО зависит от этого. Ответь на вопросы
Мюнхенские врачи не сумели спасти Лужкова после операции
Популярные темы на «Детях»
Помогите советом! 414
Кто кому должен? 370
Черная легенда Франции - 2 255
Майонез!!! 236
Леди
Как выглядит мужчина, превратившийся с помощью пластики в рептилию В прошлом банкир, а сегодня – человек-рептилия.
Новости партнеров
"У нее нет онкологии": врачи ошиблись с диагнозом Заворотнюк
Названа главная причина массового расространения рака среди россиян
Врачи предупредили, что яблоки напрямую связаны с раком
"Сердце сейчас откажет, и все": появилась новая информация о Заворотнюк
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь