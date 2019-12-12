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08:01 (мск), источник: ТАСС

Считавшийся мертвым пенсионер на Камчатке пришел за пенсией, которую ему перестали платить

ТАСС, 12 декабря. Житель Камчатского края получил задолженность по пенсионным выплатам, которые ему перестали начислять в связи с информацией о его смерти. Как рассказали ТАСС в региональном управлении Пенсионного фонда, гражданин лично пришел в отделение, после чего ему выплатили все долги.

Источник: РИА "Новости"

«Пенсионные органы выплачивают пенсию через доставочные организации, одной из которых сегодня является Сбербанк. Они отчитываются о том, кому смогли доставить деньги, а кому не смогли и по каким причинам, и 24 сентября к нам пришел от Сбербанка такой отчет, что одному их пенсионеров не зачислена выплата в связи с его смертью», — рассказал представитель управления фонда.

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По его словам, в подобных случаях сразу принимается решение о приостановке выплат до выяснения всех обстоятельств, на которое отводится 6 месяцев.

«Однако пенсионер пришел в управление, где был составлен акт о личной явке», — рассказал представитель управления фонда.

Он отметил, что гражданину сразу же выплатили весь долг за два месяца, за которые пенсия не была начислена. О том, откуда у банка появилась информация о смерти пенсионера, Пенсионный фонд не знает.

Комментарием представителя Сбербанка об этом случае ТАСС не располагает.

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