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10:23 (мск), источник: Коммерсантъ

В России может появиться норма об изъятии родителя из семьи

Члены президентского Совета по правам человека передали президенту России Владимиру Путину предложения фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» по реформе системы опеки и семейного устройства людей, оставшихся без попечения родителей, сообщает РБК. В частности, предлагается предусмотреть норму об изъятии из семьи родителя, а не ребенка.

Источник: AP 2019

«Нормы по изъятию родителя сейчас нет, и, даже когда мы пытаемся выселить из квартиры родителя-алкоголика, лишенного прав, суды отказывают в принудительном выселении», — прокомментировала предложение заместитель председателя комитета Госдумы по делам семьи Оксана Пушкина. Если есть родитель, который не представляет угрозы, то ребенка предлагается переместить к нему.

Ощутимая часть мер направлена на профилактику социального сиротства. Так, изъятие ребенка из семьи предлагается сделать крайней мерой и применять ее, «только если угроза исходит от родителя и неустранима».

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В случае если родители не совершали преступлений против жизни, здоровья или половой неприкосновенности ребенка, органы опеки предполагается ориентировать на помощь в его возвращении и преодоление кризиса в семье. Функции помощи семье и выявления нарушения прав детей предложено организационно разделить.

Если ребенка изъяли из семьи, предлагается перемещать его к родным и близким семьи или во временную приемную семью, а не в детский дом. В это время должна проводиться работа с его родной семьей. Решение о перемещении ребенка необходимо принимать в течение 12 часов.

Необходимость изменить процедуру изъятия детей из семей начали широко обсуждать на фоне истории о девочке, которая с момента рождения в течение более пяти лет живет в перинатальном центре. Ранее органы опеки Москвы пообещали «в ближайшие дни» подать исковое заявление об ограничении в правах родителей ребенка.

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