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12:54 (мск), источник: ТАСС Наука

В Индонезии нашли древнейшие наскальные изображения зверолюдей

Это доказывает, что палеолитическое искусство далеко не везде развивалось постепенно, от простого к сложному.

Источник: AFP 2019

ТАСС, 11 декабря. Археологи нашли на индонезийском острове Сулавеси пещеру с древнейшими наскальными рисунками, на которых можно увидеть охотящихся зверолюдей. Их возраст — 44 тыс. лет. Это древнейшее свидетельство того, что у наших предков было воображение и абстрактное мышление у наших предков, пишут археологи в статье для научного журнала Nature.

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«Эти изображения — пока древнейший пример того, что наши предки могли представлять себе то, чего не существуют в природе. Зверолюди присутствуют в мифологии и фольклоре всех народов мира, и обычно их связывают с божествами, предками и духами. Древние индонезийцы выразили эту связь в своей картине задолго до того, как этим начали заниматься первые жители Европы, где, как раньше мы считали, зародились современные религии», — прокомментировал находку один из авторов работы, профессор Университета Гриффита (Австралия) Адам Брумм.

Как отметил ученый, еще совсем недавно антропологи и археологи считали, что наскальная живопись, палеолитические венеры и прочие проявления изобразительного искусства каменного века были связаны исключительно с европейскими популяциями древних людей. Несколько лет назад исследователи выяснили, что рисовать умели и неандертальцы, а также обнаружили, что самые древние рисунки Homo sapiens на самом деле находятся не в Европе, а в Юго-Восточной Азии.

Источник: AFP 2019

Более того, раскопки на территории Африки показывают, что изобразительное искусство зародилось еще до того, как человечество покинуло Черный континент. В частности, в 2011 году археологи обнаружили в южноафриканской пещере Бломбос покрытую краской раковину моллюска, которая, предположительно, служила древнему художнику палитрой, а также другие рабочие инструменты живописца возраст составлял около 100 тыс. лет.

«Выставка» палеолитического искусства

Пять лет назад, изучая наскальную живопись в пещере Марос в южной части острова Сулавеси, Брумм и его коллеги совершили одно из подобных открытий. Эти изображения, детальные рисунки свиней-бабирусс и других животных, были открыты еще в середине прошлого века, однако до исследований австралийских археологов никто не знал, что их возраст составлял не 10 тыс. лет, как считалось ранее, а свыше 40 тыс.

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Открытие рекордно древних примеров искусства каменного века, как отмечает Брумм, заставило его команду продолжить эти поиски в других пещерах на Сулавеси и в прочих уголках Индонезии, где сохранению наскальной живописи благоприятствует климат.

Новую, гораздо более впечатляющую находку ученые совершили буквально в нескольких десятках километров к северу от пещеры Марос благодаря случайности. Один из местных спелеологов-любителей нашел внутри хорошо изученной пещеры Лянг-Булу-Сипонг еще один проход, который исследователи раньше не замечали — из-за того, что он находился на высоте примерно в восемь метров от ее дна.

Когда археологи проникли в этот лаз, они натолкнулись на огромную картину. Она изображала, как несколько десятков миниатюрных людей охотились на гигантских свиней-бабирусс и карликовых буйволов-аноа с помощью копий и веревок. Ученые соскоблили кальциевый налет с этих изображений для того, чтобы определить их возраст, и выяснили, что она была написана почти 44 тыс. лет назад, на несколько тысяч лет раньше их предыдущей находки.

Источник: AFP 2019

Самой интересной частью этого полотна было то, что на нем были изображены не обычные люди, а так называемые териантропы. Эти мифические существа сочетали в себе черты человека и различных животных. В прошлом ученые считали, опираясь на возраст древнейших картин такого рода в Европе, что наши предки научились рисовать зверолюдей около 20−25 тыс. лет назад.

Находка Бромма и его коллег оказалась древнее не только этих картин, но и самого раннего изображения териантропов в принципе, знаменитой статуэтки человекольва возрастом в 40 тыс. лет, которую нашли в Германии в прошлом столетии.

«Эти рисунки говорят о том, что палеолитическое искусство далеко не везде развивалось постепенно, тысячелетиями двигаясь от простых концепций к более сложным рисункам. По сути, все компоненты продвинутой наскальной живописи — сложные композиции, зверолюди и фигуративизм — существовали в Южной Азии уже 44 тыс. лет назад», — подытожил Максим Обер, коллега Брумма по университету.

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