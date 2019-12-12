12:27 (мск), источник: Новости Mail.ru
На необитаемом острове в Греции нашли древние сокровища
И ферму по разведению моллюсков.
На острове Хриси возле Крита археологи обнаружили золотые и серебряные украшения, драгоценные камни, а также бронзовые и оловянные слитки.
Открытие сделано на руинах древнего поселения минойской цивилизации, сообщает Live Science. Среди найденного — кольцо, браслет и 26 бусин из золота, серебряные бусы, печать из агата, аметист, лазурит и другие камни, три медные вазы. Сундук с бронзой и оловом делает находку одним из крупнейших тайников с необработанным металлом бронзового века.
Крупнейшее здание поселения, на руинах которого обнаружили ценности, было оборудовано террасами, рабочими столами, печами, ведрами и каменной лестницей. Рядом нашли огромные слои ракушек мурексов — брюхоногих моллюсков, из которых в древности добывали пурпурный краситель.
Ученые предполагают, что в здании жила местная элита, которая руководила производством красителя, а также его продвижением и торговлей для покупателей, прибывающих на остров на кораблях. Здесь же принимали платежи драгоценными металлами и камнями.
Археологи исследуют Хриси с 2008 года. Ранее они обнаружили остатки больших резных каменных резервуаров возле ватерлинии на пляже. Они предполагают, что емкости использовали для разведения моллюсков, чтобы сократить затраты на их добычу в море.
По словам ученых, открытие свидетельствует о расцвете экономики древнего поселения, которое случилось 3,8−3,5 тысяч лет назад.
Анна Лысенко