Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Великий город вспоминает бывшего мэра Скончался экс-мэр Москвы Юрий Лужков
Фоторепортажи
20Уникальный разноцветный залив показали с воздуха
25Опубликованы лучшие фото дикой природы 2019 года
13:01 (мск), источник: Новости Mail.ru

В США улей с пчелами включили в реестр служебных собак

Пчел добавили туда в качестве животных для поддержи.

Источник: @insolitus

Дэвид Келлер из Аризоны решил проверить, как работает система регистрации животных-сопроводителей в США, и зарегистрировал пчел в американском реестре служебных собак.

Новость
Новозеландским полицейским запретили публиковать в соцсетях фото щенков

Этот реестр позволяет оформлять животных как «средство эмоциональной поддержки» для людей с физическими или психическими особенностями. Зарегистрированные животные имеют право сопровождать хозяина в общественных местах, в том числе там, куда вход с обычными животными запрещен.

Келлер рассказал местным СМИ, что в последнее время люди из-за выгоды стали регистрировать не только необычных животных вроде пони или декоративных кроликов, но и необученных собак с плохим поведением, которые могут причинить вред другим людям или их имуществу.

Американец решил проверить, как работает система регистрации, и оформил в реестре целый пчелиный улей. Он заполнил анкету, загрузил фотографию улья и отправил заявку на рассмотрение. Через пару дней ему пришел положительный ответ, пишет Fox News.

Своим экспериментом Келлер надеется привлечь внимание компетентных органов к плохо проработанной системе регистрации служебных животных.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
На авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» произошел пожар
В Москве проходит церемония прощания с Лужковым (фотогалерея)
В России может появиться норма об изъятии родителя из семьи
Александр Овечкин «отправил» судью в больницу
На необитаемом острове в Греции нашли древние сокровища
Россия ответила Германии на высылку своих дипломатов
Жириновский предложил Путину сократить новогодние каникулы
Здоровье
У актера Уилла Смита нашли предраковый полип Открытие было сделано во время колоноскопии.
Hi-Tech
Ностальгия по нулевым: лучшие гаджеты эпохи Почти у каждого наверняка было хотя бы одно устройство из этого списка
Кино
Рудковская объяснила отказ Билана петь в шоу звезд «Евровидения» Певец передумал выступать на масштабном концерте в Амстердаме
Авто
Госдума запретила штрафовать водителей за среднюю скорость По мнению депутатов, ни в статье КоАП о превышении, ни в правилах дорожного движения нет понятия «средняя скорость»
Новости партнеров
"У нее нет онкологии": врачи ошиблись с диагнозом Заворотнюк
"Сердце сейчас откажет, и все": появилась новая информация о Заворотнюк
Почему рак мозга сгубил так много звезд. Онколог дал ответ
Лазарев наконец раскрыл тайну своего одиночества
Популярные темы на «Детях»
Помогите советом! 558
Кто кому должен? 412
Майонез!!! 300
Всё в одно лицо! 211
Леди
88-летний актер сериала «Звездный путь» разводится с четвертой женой У пары был подписан брачный договор, а совместных детей у них нет.
Новости партнеров
С возвращением. Поезд вернулся в столичное метро
У известной российской певицы отказали почки
Дальний Восток в метро. Заработал новый тематический экспресс
Перед тем как вернуться в Россию, Ветлицкая сдавала бутылки и воровала еду
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь