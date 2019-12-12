13:01 (мск), источник: Новости Mail.ru
В США улей с пчелами включили в реестр служебных собак
Пчел добавили туда в качестве животных для поддержи.
Дэвид Келлер из Аризоны решил проверить, как работает система регистрации
Этот реестр позволяет оформлять животных как «средство эмоциональной поддержки» для людей с физическими или психическими особенностями. Зарегистрированные животные имеют право сопровождать хозяина в общественных местах, в том числе там, куда вход с обычными животными запрещен.
Келлер рассказал местным СМИ, что в последнее время люди
Американец решил проверить, как работает система регистрации, и оформил в реестре целый пчелиный улей. Он заполнил анкету, загрузил фотографию улья и отправил заявку на рассмотрение. Через пару дней ему пришел положительный ответ, пишет Fox News.
Своим экспериментом Келлер надеется привлечь внимание компетентных органов к плохо проработанной системе регистрации служебных животных.
Екатерина Гура