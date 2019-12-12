Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
10 полезных новогодних подарков по смешным ценамДо наступления праздников осталось совсем немного времени
Фоторепортажи
17Церемония прощания с Юрием Лужковым
7Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон
13:49 (мск), источник: ТАСС

Начал работу официальный сайт празднования 75-летия Победы

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Огромный фотоархив, описание ключевых событий Великой Отечественной войны, записи диктора Всесоюзного радио Юрия Левитана со сводками с фронтов и многие другие материалы будут представлены на официальном сайте празднования 75-летия Победы. Как сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, портал начал работу в четверг.

Источник: РИА "Новости"

«75 лет Победы пройдет красной нитью по всему 2020 году, сегодня начал работу официальный сайт 9мая.рф или MAY9.RU», — сказал представитель Кремля. По его словам, на этом сайте можно черпать всю информацию о 75-летии Победы. «Сайт станет и новостным, и историческим агрегатором, там будет все о памятных, праздничных, образовательных и иных акциях, которые приурочены к Дню Победы, там будет огромный фотоархив, описание ключевых событий войны, будут собраны все записи Левитана», — перечислил содержание сайта пресс-секретарь главы государства. Он посоветовал следить за обновлениями сайта, поскольку тот будет «находиться в активном состоянии весь год и, возможно, далее».

Пресс-служба президента РФ уточнила, что MAY9.RU будет «регулярно пополняться актуальными новостями, историко-документальными материалами, информацией о старте новых акций». В пресс-службе также напомнили, что сайт Победы функционирует с 2005 года, обновляя контент каждые пять лет.

Путин осудил Европарламент, уравнявший Третий рейх и СССР
Во время загрузки произошла ошибка.
09:42 (мск)© Ньюстюб
 Что такое болталки и где россияне знакомились в конце 90-х
Уникальная машина, опередившая время на несколько десятилетий
На авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» произошел пожар
Госдума увеличила МРОТ на 850 рублей
В Амурской области осудили мужчину, нашедшего носки с золотом
Россиян предупредили о волнах холода зимой
Фотогалерея: в Москве простились с Юрием Лужковым
В России может появиться норма об изъятии родителя из семьи
Здоровье
У актера Уилла Смита нашли предраковый полип Открытие было сделано во время колоноскопии.
Hi-Tech
Ностальгия по нулевым: лучшие гаджеты эпохи Почти у каждого наверняка было хотя бы одно устройство из этого списка
Кино
Рудковская объяснила отказ Билана петь в шоу звезд «Евровидения» Певец передумал выступать на масштабном концерте в Амстердаме
Авто
Госдума запретила штрафовать водителей за среднюю скорость По мнению депутатов, ни в статье КоАП о превышении, ни в правилах дорожного движения нет понятия «средняя скорость»
Новости партнеров
"У нее нет онкологии": врачи ошиблись с диагнозом Заворотнюк
Врачи предупредили, что яблоки напрямую связаны с раком
Самый ранний звоночек зарождающейся онкологии
Арбузы напрямую связаны с раком: врачи сделали важное заявление
Дети
Эммануил Виторган путешествует с женой и маленькой дочкой Этель очень повзрослела
Леди
88-летний актер сериала «Звездный путь» разводится с четвертой женой У пары был подписан брачный договор, а совместных детей у них нет.
Новости партнеров
Мюнхенские врачи не сумели спасти Лужкова после операции
Украина дала России жесткий отказ
Где был Лужков незадолго до своей кончины
С возвращением. Поезд вернулся в столичное метро
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь