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13:28 (мск), источник: Новости Mail.ru

В янтаре нашли паразитов, живших на динозаврах

Это первый взгляд на доисторических вшей.

Источник: Taiping Gao
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Паразиты, близкие к современным вшам, существовали уже 100 миллионов лет назад, установили ученые.

Они обнаружили этих древних животных на куске пера, застывшего в янтаре. Перо принадлежало одному из оперенных динозавров мелового периода.

«Консервация в янтаре очень хорошая, настолько хорошая, что насекомые как живые», — говорит Чунгкун Ши, китайский палеоэнтомолог и соавтор исследования, опубликованного в Nature Communications.

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Это не первая находка древних паразитов. В 2012 году китайские исследователи сообщили о новом семействе огромных доисторических блох длиной более двух сантиметров, которые питались кровью динозавров юрского периода.

Ученые предполагали, что оперенные динозавры и первые птицы страдали от вшей, но эти насекомые так малы, что найти их следы в окаменелостях невозможно. Находка в янтаре — первый взгляд на этих доисторических паразитов.

Анна Лысенко

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