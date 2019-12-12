13:28 (мск), источник: Новости Mail.ru
В янтаре нашли паразитов, живших на динозаврах
Это первый взгляд на доисторических вшей.
Паразиты, близкие к современным вшам, существовали уже 100 миллионов лет назад, установили ученые.
Они обнаружили этих древних животных на куске пера, застывшего в янтаре. Перо принадлежало одному из оперенных динозавров мелового периода.
«Консервация в янтаре очень хорошая, настолько хорошая, что насекомые как живые», — говорит Чунгкун Ши, китайский палеоэнтомолог и соавтор исследования, опубликованного в Nature Communications.
Это не первая находка древних паразитов. В 2012 году китайские исследователи сообщили о новом семействе огромных доисторических блох длиной более двух сантиметров, которые питались кровью динозавров юрского периода.
Ученые предполагали, что оперенные динозавры и первые птицы страдали от вшей, но эти насекомые так малы, что найти их следы в окаменелостях невозможно. Находка в янтаре — первый взгляд на этих доисторических паразитов.
Анна Лысенко