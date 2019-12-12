14:00 (мск), источник: N + 1
Врачи обнаружили пациентку с раздвижными пальцами
Это необычное свойство было вызвано частичным разрушением костей.
Турецкие врачи обнаружили у пациентки необычную подвижность пальцев: они были заметно укорочены, но если потянуть за конец, они раздвигались, как подзорная труба. Медики считают это состояние следствием ревматоидного артрита,
Ревматоидный артрит — это поражение суставов, и его вероятность которого повышается с возрастом. По своей природе это аутоиммунная болезнь: иммунитет атакует собственные суставы, вызывает в них хроническое воспаление и постепенно разрушает ткани. Вылечить ревматоидный артрит полностью сегодня невозможно, пациентам назначают иммуносупрессоры и пытаются замедлить прогресс болезни.
Хасан Сатис (Hasan Satis) и Абдурахман Туфан (Abdurrahman Tufan) из Университета Гази в Анкаре описали еще одно следствие ревматоидного артрита. К ним в клинику поступила 69-летняя пациентка с жалобами на деформацию суставов. Диагноз «ревматоидный артрит» она получила еще 18 лет назад: с тех пор ее лечили разными препаратами, но остановить болезнь не удалось.
При осмотре врачи заметили, что кисти пациентки вывернуты наружу. Суставы на ощупь были мягкими и опухшими — женщина не могла сгибать отдельные пальцы и сжимать кулак. Сами пальцы были заметно укорочены, но если потянуть за концевую фалангу, они раздвигались, как подзорная труба, и становились длиннее.
Пациентке снова назначили комбинацию иммуносупрессорных препаратов, и с их помощью удалось снизить болевые ощущения и отек в суставах, но не восстановить подвижность кисти.
Полина Лосева