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14:00 (мск), источник: N + 1

Врачи обнаружили пациентку с раздвижными пальцами

Это необычное свойство было вызвано частичным разрушением костей.

Источник: Satis & Tufan / NEJM, 2019

Турецкие врачи обнаружили у пациентки необычную подвижность пальцев: они были заметно укорочены, но если потянуть за конец, они раздвигались, как подзорная труба. Медики считают это состояние следствием ревматоидного артрита, из-за которого кости фаланг были частично разрушены и стали короче. Случай описан в журнале The New England Journal of Medicine.

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Ревматоидный артрит — это поражение суставов, и его вероятность которого повышается с возрастом. По своей природе это аутоиммунная болезнь: иммунитет атакует собственные суставы, вызывает в них хроническое воспаление и постепенно разрушает ткани. Вылечить ревматоидный артрит полностью сегодня невозможно, пациентам назначают иммуносупрессоры и пытаются замедлить прогресс болезни.

Хасан Сатис (Hasan Satis) и Абдурахман Туфан (Abdurrahman Tufan) из Университета Гази в Анкаре описали еще одно следствие ревматоидного артрита. К ним в клинику поступила 69-летняя пациентка с жалобами на деформацию суставов. Диагноз «ревматоидный артрит» она получила еще 18 лет назад: с тех пор ее лечили разными препаратами, но остановить болезнь не удалось.

При осмотре врачи заметили, что кисти пациентки вывернуты наружу. Суставы на ощупь были мягкими и опухшими — женщина не могла сгибать отдельные пальцы и сжимать кулак. Сами пальцы были заметно укорочены, но если потянуть за концевую фалангу, они раздвигались, как подзорная труба, и становились длиннее.

Позже на рентгеновском снимке обеих кистей пациентки врачи увидели следы разрушения костей как в лучезапястном суставе, так и в суставах фаланг. Судя по всему, это и привело к телескопическому движению пальцев: кости стали короче, а кожа и связки остались прежней длины.

Пациентке снова назначили комбинацию иммуносупрессорных препаратов, и с их помощью удалось снизить болевые ощущения и отек в суставах, но не восстановить подвижность кисти.

Полина Лосева

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