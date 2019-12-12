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14:30 (мск), источник: Коммерсантъ

Песков не согласен с мнением об усилении цензуры на телевидении

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не согласен с тем, что на телевидении появилось больше цензуры, и что нельзя шутить про президента. Ранее телеканал ТНТ снял с эфира сериал «Слуга народа» после показа нескольких серий. Из сериала вырезали шутку о президенте.

Источник: AP 2019

«На первую часть ответ отрицательный, на вторую тоже отрицательный», — сказал Песков журналистам, комментируя заявление шоумена и участника команды КВН «Уральские пельмени» Дмитрия Брекоткина об ужесточении цензуры.

Пресс-секретарь также не стал комментировать снятие с эфира телеканала ТНТ сериал «Слуга народа», в котором главную роль сыграл Владимир Зеленский, занимающий сейчас пост президента Украины. «Нет, эта тема вообще не имеет отношения к администрации президента. Мы в данном случае абсолютно не вмешиваемся, и не имеем права вмешиваться в редакционную политику, что они собираются показывать, в каких форматах и так далее», — объяснил пресс-секретарь. Он добавил, что сериал уже давно доступен на разных платформах.

Во время загрузки произошла ошибка.

По сюжету сериала главный герой, принципиальный учитель, неожиданно становится президентом Украины. Сериал начали показывать на российском телевидении на следующий день после саммита «нормандской четверки», где прошла встреча президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского.

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Напомним, первые серии «Слуги народа» показали в эфире ТНТ 11 декабря. Тогда «Русская служба ВВС» обратила внимание, что телеканал вырезал шутку о президенте России из первой серии сериала. Telegram-канал «Планерка» утверждает, что эту часть из первой серии не вырезали для Дальнего Востока, но для Москвы ее убрали. Позже представитель телеканал сообщил «Ведомостям», что показ первых серий «Слуги народа» был маркетинговым ходом.

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