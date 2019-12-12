Песков не согласен с мнением об усилении цензуры на телевидении

14:30 (мск), источник: Коммерсантъ
«На первую часть ответ отрицательный, на вторую тоже отрицательный», — сказал Песков журналистам, комментируя заявление шоумена и участника команды КВН «Уральские пельмени» Дмитрия Брекоткина об ужесточении цензуры.
По сюжету сериала главный герой, принципиальный учитель, неожиданно становится президентом Украины. Сериал начали показывать на российском телевидении на следующий день после саммита «нормандской четверки», где прошла встреча президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Напомним, первые серии «Слуги народа» показали в эфире ТНТ 11 декабря. Тогда «Русская служба ВВС» обратила внимание, что телеканал вырезал шутку о президенте России из первой серии сериала.