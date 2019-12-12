Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Путин — об убитом в ФРГ гражданине Грузии Владимир Путин заявил, что убитый в Берлине гражданин Грузии являлся организатором взрывов в московском метро
Фоторепортажи
25Скончался Юрий Лужков
20Уникальный разноцветный залив показали с воздуха
14:55 (мск), источник: Life.ru

Стало известно, сколько россиян предрасположено к избыточному весу

Соответствие роста, веса и ежедневного питания в норме только у 34% мужчин и 38,1% женщин в России.

Источник: Reuters
Новость
Модные способы питания, которые погубят ваше здоровье

Более половины россиян имеют предрасположенность к лишнему весу. Об этом говорится в материалах Росстата. Во время исследования специалисты узнали рацион питания около 100 тысяч респондентов. Кроме того, они измерили рост и вес участников опроса.

— В результате выяснилось, что 17,8% мужчин и 24,5% женщин имеют ожирение первой, второй и третьей степени. Избыточная масса тела зафиксирована у 46,9% мужчин и 34,7% женщин, — отмечается в сообщении.

При этом характеристики в норме только у 34% мужчин и 38,1% женщин в России. Отмечается, что общая энергетическая ценность среднесуточного рациона у мужчин составила 3031 килокалорию, у женщин — 2225,5 килокалории. Ежедневно женщины употребляют 46,2% углеводов, мужчины — 44,7%, жиры — 41,3% и 39,6% соответственно.

По сравнению с 2013 годом выросло число граждан, которые несколько раз в неделю употребляет творог и творожные продукты — с 39,8% до 48,8%. Также россияне чаще стали есть свежие фрукты.

Примечательно, что снизилось число людей, которые имеют одно или несколько заболеваний, связанных с питанием, — 42,3%. В 2003 году этот показатель был выше — 44,9%.

Ранее учёные назвали эффективную диету всего с одним условием.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
«Специальный репортаж»: «Границы талии»
Во время загрузки произошла ошибка.
30 марта© Ньюстюб
 Работа в Новый год. Кто будет трудиться и сколько за это заплатят
Берегите деньги. Лайфхаки AliExpress, позволяющие экономить на распродажах
На авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» произошел пожар
На карте мира появилось новое государство
Госдума увеличила МРОТ на 850 рублей
В Амурской области осудили мужчину, нашедшего носки с золотом
Юрия Лужкова похоронили на Новодевичьем кладбище
Собиратель мусора нашел «отрыжку» кита на 700 тысяч долларов
Начал работу официальный сайт празднования 75-летия Победы
Здоровье
Любые дозы алкоголя оказались смертельно опасными Спиртное повышает риск развития опухолей.
Hi-Tech
Какие смартфоны перестанут поддерживать WhatsApp в 2020 году Кому стоит переживать
Кино
Бледанс призналась, что ненавидит принесший ей славу образ Актриса стесняется роли медсестры из передачи «Маски-шоу»
Горячие темы на Авто
Просрочка в магазинах 148
Видели нового премьера? 120
Как вы относитесь к мату в художественном творчестве? 106
Зарплата в конверте 94
Новости партнеров
Лазарев наконец раскрыл тайну своего одиночества
5 приемов, которые остановят старость
Врачи прямым текстом сказали, сколько осталось жить Заворотнюк
"У нее нет онкологии": врачи ошиблись с диагнозом Заворотнюк
Популярные темы на «Детях»
Личная жизнь...и мама 306
Буду ныть. Громко. 214
Про детей 203
А что бы сделали вы? 154
Леди
88-летний актер сериала «Звездный путь» разводится с четвертой женой У пары был подписан брачный договор, а совместных детей у них нет.
Дом
Как сносят «Соловей»: фото
Названа дата открытия «российского Диснейленда»
Как выглядит квартира в районе, который не любят москвичи
Какие вещи нужно забыть в старой квартире
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь