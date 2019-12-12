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16:03 (мск), источник: РИА Новости

Forbes назвал самую влиятельную женщину 2019 года

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель, как и годом ранее, возглавила рейтинг 100 самых влиятельных женщин мира 2019 года по версии журнала Forbes, пишет издание.

Источник: AP 2019
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В первую тройку также вошли глава МВФ Кристин Лагард и спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси.

Издание напоминает, что Меркель, занимающая первое место девятый год подряд, продолжает бороться против антииммигрантских настроений в Европе. А Пелоси является основным вдохновителем процедуры импичмента президента США Дональда Трампа. Ее авторитет вывел её на третье место в списке самых влиятельных женщин мира.

На 20-м месте расположилась американская телеведущая Опра Уинфри, на 40-м британская королева Елизавета II, дочь и советник президента США Дональда Трампа — Иванка заняла 42 место.

Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина оказалась на 53 месте рейтинга, обогнав американскую певицу Рианну (61 место) и теннисистку Серену Уильямс (81).

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