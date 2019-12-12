16:42 (мск), источник: Lenta.Ru
Темнокожая балерина обвинила Большой театр в расизме из-за грима
Прима American Ballet Theatre Мисти Коупленд обвинила Большой театр в расизме в своем
Она опубликовала несколько фотографий, на которых лица балерин театра покрыты коричневой краской, а на руках и ногах — коричневые перчатки и колготки. «Реальность балетного мира», — написала танцовщица.
В комментариях ее подписчица отметила аккаунт Большого театра и спросила: «Как называется блэкфейс (карикатурное изображение темнокожих путем нанесения специального грима на лицо — прим. “Ленты.ру”), когда он с головы до пят?».
Остальные подписчики также поддержали Коупленд и возмутились, что 14-летние балерины даже не понимают, что такого в их макияже. В настоящее время
В июне 2015 года Мисти Коупленд стала первой в истории темнокожей