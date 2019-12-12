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17:27 (мск), источник: Новости Mail.ru

«Чернобыльские» шмели стали обжорами

Радиация заставляет их больше есть.

Источник: Reuters

Испытав воздействие крупных доз радиации, шмели начинают потреблять больше нектара, установили ученые из Стерлингского университета в Шотландии.

Исследователи облучали насекомых дозами, сопоставимыми с уровнем радиации в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.

В предыдущих исследованиях было установлено, что шмели чувствительны к радиации, но как именно она на них влияет, детально не изучалось, сообщает Phys.org.

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Если шмели, пчелы и другие подобные насекомые под воздействием радиации начнут потреблять больше нектара, это приведет к нехватке ресурсов и сокращению их популяций, рассказала исследователь Джессика Барроуз, которая представит исследование на ежегодном собрании Британского экологического общества. Рост колоний будет нарушен, а количество полезных насекомых в экосистеме сократится.

В последние годы ученые всего мира призывают бороться с массовым вымиранием пчел и других опыляющих насекомых. Их губят пестициды, болезни и урбанизация.

Ранее эксперты подсчитали, что из-за массовой гибели пчел в ряде регионов прошедшим летом Россия может потерять больше триллиона рублей.

Анна Лысенко

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