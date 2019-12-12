17:27 (мск), источник: Новости Mail.ru
«Чернобыльские» шмели стали обжорами
Радиация заставляет их больше есть.
Испытав воздействие крупных доз радиации, шмели начинают потреблять больше нектара, установили ученые из Стерлингского университета в Шотландии.
В предыдущих исследованиях было установлено, что шмели чувствительны к радиации, но как именно она на них влияет, детально не изучалось, сообщает Phys.org.
Если шмели, пчелы и другие подобные насекомые под воздействием радиации начнут потреблять больше нектара, это приведет к нехватке ресурсов и сокращению их популяций, рассказала исследователь Джессика Барроуз, которая представит исследование на ежегодном собрании Британского экологического общества. Рост колоний будет нарушен, а количество полезных насекомых в экосистеме сократится.
В последние годы ученые всего мира призывают бороться с массовым вымиранием пчел и других опыляющих насекомых. Их губят пестициды, болезни и урбанизация.
Ранее эксперты подсчитали, что
Анна Лысенко