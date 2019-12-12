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18:01 (мск), источник: Новости Mail.ru

Самые неуклюжие воры в истории рассмешили Сеть (видео)

Пользователи требуют дать им «Оскар» за лучшую комедийную сцену.

Камера видеонаблюдения в Бразилии записала, возможно, одну из самых неуклюжих попыток украсть телевизор.

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Трое воров примерно в 4 часа утра разбили входную дверь и забрались в холл помещения. Один из них попытался сорвать со стены телевизор, но у него долго ничего не получалось. Два других подоспели на помощь, но процесс затянулся. Они то и дело поскальзывались, падали и неуклюже вертелись.

Ролик, записанный 8 декабря, моментально стал вирусным. Пользователи Сети утверждают, что это видео даже лучше, чем «Один дома». Некоторые комментаторы требуют простить воров и взять их в камеди-шоу на телевидение.

«Эпично!», «Это произведение искусства!» — комментируют читатели.

Анна Лысенко

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