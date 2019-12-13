«Национальная цель выполнена не будет». Естественная убыль населения в 2019 году станет рекордно высокой за 11 лет

За последние два месяца года тенденция не изменится: приток мигрантов не сможет перекрыть масштабную убыль россиян, из-за чего постоянная численность населения сократится уже второй год подряд. Национальная цель — обеспечить устойчивый естественный рост численности населения, поставленная в майском указе президента, в 2019 году выполнена не будет.
Основной причиной естественной убыли остается сокращение рождаемости. В январе—октябре 2019 года этот показатель составил 1,250 млн человек, что на 102,6 тыс. меньше, чем в прошлом году. Снижение рождаемости фиксируются в 80 из 85 российских регионов. Сильнее всего она сократилась в Новгородской области (-22,6%), в Чукотском АО (-18,4%) и Ивановской области (-18,2%).
Рождаемость падает из-за снижения числа женщин репродуктивного возраста, сейчас в основном это представительницы малочисленных поколений 1990-х годов.
Преимущественный возраст первых рождений для матерей сейчас составляет 25−34 года, что сокращает возможности рождения вторых и третьих детей.
Правда, смертность в России тоже снижается, но значительно меньшими темпами: в январе—октябре 2019 года число умерших снизилось на 27 тыс. человек год к году.
Естественная убыль сменится приростом только в 2023—2024 годах, рассчитывают в правительстве. «Негативная тенденция, которая сейчас складывается по естественной убыли населения, начнет меняться в 2023—2024 годах», — заявила вице-премьер Татьяна Голикова.