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10:01 (мск), источник: Фонтанка

«Национальная цель выполнена не будет». Естественная убыль населения в 2019 году станет рекордно высокой за 11 лет

За январь—октябрь 2019 года естественная убыль населения России, то есть превышение числа умерших над числом родившихся, составила 259,6 тыс. человек, следует из данных Росстата. Это означает, что по итогам текущего года убыль в стране станет самой высокой за 11 лет, выше этот показатель был только в 2008 году — 362 тыс. человек, пишет 13 декабря РБК.

Источник: Reuters

За последние два месяца года тенденция не изменится: приток мигрантов не сможет перекрыть масштабную убыль россиян, из-за чего постоянная численность населения сократится уже второй год подряд. Национальная цель — обеспечить устойчивый естественный рост численности населения, поставленная в майском указе президента, в 2019 году выполнена не будет.

Основной причиной естественной убыли остается сокращение рождаемости. В январе—октябре 2019 года этот показатель составил 1,250 млн человек, что на 102,6 тыс. меньше, чем в прошлом году. Снижение рождаемости фиксируются в 80 из 85 российских регионов. Сильнее всего она сократилась в Новгородской области (-22,6%), в Чукотском АО (-18,4%) и Ивановской области (-18,2%).

Рождаемость падает из-за снижения числа женщин репродуктивного возраста, сейчас в основном это представительницы малочисленных поколений 1990-х годов.

Преимущественный возраст первых рождений для матерей сейчас составляет 25−34 года, что сокращает возможности рождения вторых и третьих детей.

Правда, смертность в России тоже снижается, но значительно меньшими темпами: в январе—октябре 2019 года число умерших снизилось на 27 тыс. человек год к году.

Естественная убыль сменится приростом только в 2023—2024 годах, рассчитывают в правительстве. «Негативная тенденция, которая сейчас складывается по естественной убыли населения, начнет меняться в 2023—2024 годах», — заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

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