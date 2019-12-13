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13:12 (мск), источник: ТАСС

Пожары в Сибири и выборы на Украине. «Одноклассники» назвали самые обсуждаемые темы года

Чаще всего пользователи также писали о наводнении в Иркутской области и экологических проблемах в Шиесе.

Социальная сеть «Одноклассники» составила рейтинг самых обсуждаемых событий 2019 года. В топ-3 вошли пожары в Сибири, выборы президента Украины и наводнение в Иркутской области.

«Пользователи ОК традиционно очень активно вовлекаются в обсуждение значимых событий, поэтому рейтинг самых обсуждаемых тем в ОК в целом хорошо отражает новостную повестку уходящего года в России», — говорится в сообщении пресс-службы соцсети.

Пожары на территории Сибири пользователи обсуждали на протяжении всего года, но пик дискуссий и комментариев пришелся на 1 августа. Выборы президента Украины активнее всего пользователи обсуждали 1 и 22 апреля. Наводнение в Иркутской области было одним из самых обсуждаемых событий прошедшего лета: пик обсуждений пришелся на 2 июля.

В десятку самых обсуждаемых событий 2019 года также вошли экологические проблемы в Шиесе, смерть Юлии Началовой, приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, пожар в Соборе Парижской Богоматери в Париже, болезнь Анастасии Заворотнюк, финал «Игры престолов» и выступление Сергея Лазарева на «Евровидении-2019».

«С помощью сервиса Brand Analytics ОК анализировали пики упоминаний той или иной темы в течение года — всплески публикаций и комментариев пользователей в открытом доступе. Рейтинг событий составлялся по главному пику, но учитывался и резонанс событий во времени», — отметили в пресс-службе.

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