13:12 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые: «кузены» современных людей жили мало
Искусственный интеллект помог определить продолжительность жизни денисовцев.
Австралийские исследователи создали систему, способную определять продолжительность жизни различных животных.
Сперва они обучили искусственный интеллект на геномах 252 видов живых существ, включая млекопитающих, рептилий и рыб, говорится в статье, опубликованной в Scientific Reports.
ИИ анализировал 42 области ДНК из 30 тысяч, которые связаны со старением. На основе анализа была выведена формула, которая помогает прогнозировать продолжительность жизни того или иного вида.
Формула также показала, что галапагосские черепахи могут дожить до 120 лет. Это примерно отвечает наблюдениям зоологов: в дикой природе эти животные живут больше 100 лет. По оценке ИИ, гренландский кит может дожить до 268 лет (самому старому из известных ученым было 211 лет).
Проверка показала, что с современными животными ошибка ИИ составляет
Исследователи также вынуждены искать дополнительные данные. Например, чтобы сделать заключение про мамонта, ученые должны были включить в анализ геном африканского слона.
Новую методику будут активно развивать, так как «у нее большой потенциал», говорят специалисты.
Анна Лысенко