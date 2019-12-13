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13:58 (мск), источник: Коммерсантъ

Мединский заявил, что критика не заставит его уйти с поста

Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что критика не сможет повлиять на его решение покинуть пост. Кроме того, в интервью «РИА Новости» министр сравнил критику власти деятелями искусства и их последующие просьбы финподдержки с «кормлением с руки» и «покусыванием исподтишка».

Источник: Дмитрий Духанин/Коммерсантъ

«Что касается критики — она никак на это не влияет. Я настолько преуспел в толстокожести за последние 7,5 лет, так много узнал о себе, о своей семье, о своих вкусах, что удивить меня очень сложно чем-то», — сказал он, отвечая на вопрос о том, что должно произойти, чтобы министр захотел оставить свой пост. Господин Мединский добавил, что для него главное — добиваться результата в работе и доводить дело до конца.

Говоря о критике власти, он добавил, что нельзя жить в обществе и быть от него свободным. По словам министра, «не очень логично» поступают те «публичные лица», которые вечером со сцены «выражают активное публичное недовольство действующей государственной властью», а после завтрака «идут к этой же власти с протянутой рукой за грантом и за государственной поддержкой твоих публичных выступлений против государственной власти». «Не надо пытаться одновременно кормиться с руки и при этом так исподтишка покусывать. Это нечестно», — сказал он.

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