Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
10 полезных новогодних подарков по смешным ценамДо наступления праздников осталось совсем немного времени
Фоторепортажи
25Скончался Юрий Лужков
25Опубликованы лучшие фото дикой природы 2019 года
15:25 (мск), источник: Life.ru

Звезда 90-х Андрей Губин возвращается на сцену

Певец перестал выступать в середине 2000-х из-за проблем со здоровьем, в период затворничества он жил на авторские отчисления.

Во время загрузки произошла ошибка.

Популярный в 90-х и 2000-х певец Андрей Губин после нескольких лет затворничества возвращается на сцену. Об этом «СтарХиту» рассказал саунд-продюсер Тарас Ващишин.

Новость
В Россию только на гастроли. Как живут за границей певцы 90-х и нулевых

— У Андрея всё хорошо. Мы сейчас творим. К сожалению, не могу назвать точные сроки его возвращения, но оно состоится, — рассказал продюсер, также он выложил фото с Губиным в студии.

Андрею Губину 45 лет, он покинул эстраду в середине 2000-х после того, как ему поставили диагноз: левосторонняя прозопалгия лица. Певцу стало сложно работать из-за постоянных болей. Однако писать музыку он не бросил. Даже уйдя в тень, Андрей сочинял песни для Жанны Фриске и Юлии Беретты.

За эти годы Губин написал много стихов, которые могут превратиться в хиты. На вопрос о том, стоит ли поклонникам ждать гастрольного тура, Ващишин ответил уклончиво: «Должно быть всё: и песни, и тур, но пока это всё, что я могу рассказать».

Во время загрузки произошла ошибка.
 Работа в Новый год. Кто будет трудиться и сколько за это заплатят
Берегите деньги. Лайфхаки AliExpress, позволяющие экономить на распродажах
В Кремле заявили о кульминации демографической ямы в России
Умерла дочь Льва Дурова
В Воркуте девочка пустила вора в квартиру, а потом заперла его
Чемпионка мира бойкотирует WADA из-за мягкого наказания России
Трехметровый питон уснул на новогодней елке в Австралии (фото)
Обнаружена одна из первых в истории фотографий Стоунхенджа
Здоровье
Любые дозы алкоголя оказались смертельно опасными Спиртное повышает риск развития опухолей.
Hi-Tech
Какие смартфоны перестанут поддерживать WhatsApp в 2020 году Кому стоит переживать
Кино
«Еле сдерживаю слезы»: Лопез обратилась к киноактерам США Актриса расчувствовалась, узнав о номинации на премию Гильдии киноактеров США
Авто
В Госдуме не поддержали отмену транспортного налога Депутаты посчитали, что полная отмена транспортного налога приведет к возникновению выпадающих доходов бюджетов субъектов РФ
Новости партнеров
Названа главная причина массового расространения рака среди россиян
Почему рак мозга сгубил так много звезд. Онколог дал ответ
Врачи прямым текстом сказали, сколько осталось жить Заворотнюк
Первые симптомы онкологии, на которые не обращают внимания
Gnezdo.ru
5 известных женщин, которые сдали детей в приют
В каком цвете нельзя встречать год Крысы 2020?
Не оторваться от этих новых серий любимого сериала
Узнай, какая ты королева. Тест
Леди
В моду вошли «вывернутые» губы Все чаще видишь на фото в инстаграме губы, буквально вывернутые наизнанку? Это не фильтр, а новый тренд косметологии.
Новости партнеров
У известной российской певицы отказали почки
"У нее нет онкологии": врачи ошиблись с диагнозом Заворотнюк
Мюнхенские врачи не сумели спасти Лужкова после операции
С возвращением. Поезд вернулся в столичное метро
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь