15:25 (мск), источник: Life.ru
Звезда 90-х Андрей Губин возвращается на сцену
Певец перестал выступать в середине 2000-х
Популярный в 90-х и 2000-х певец Андрей Губин после нескольких лет затворничества возвращается на сцену. Об этом «СтарХиту» рассказал
— У Андрея всё хорошо. Мы сейчас творим. К сожалению, не могу назвать точные сроки его возвращения, но оно состоится, — рассказал продюсер, также он выложил фото с Губиным в студии.
Андрею Губину 45 лет, он покинул эстраду в середине 2000-х после того, как ему поставили диагноз: левосторонняя прозопалгия лица. Певцу стало сложно работать
За эти годы Губин написал много стихов, которые могут превратиться в хиты. На вопрос о том, стоит ли поклонникам ждать гастрольного тура, Ващишин ответил уклончиво: «Должно быть всё: и песни, и тур, но пока это всё, что я могу рассказать».