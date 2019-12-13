15:49 (мск), источник: Новости Mail.ru
Трехметровый питон уснул на новогодней елке в Австралии
Притворился гирляндой.
Австралийка Линн Чепмен с подругой вернулась в свой дом в Брисбене и услышала на балконе странный шум. Иногда туда прилетают несколько флейтовых птиц, рассказала Линн CNN, поэтому женщины сразу вышли их фотографировать.
Отступая, чтобы сделать лучший кадр, Чепмен уткнулась в елку в горшке. Обернувшись, она едва не потеряла сознание. Дерево наподобие гирлянды украшал трехметровый питон.
Женщины незаметно вернулись в квартиру, оставив змею в покое. Питон оставался на дереве еще несколько часов. Все это время австралийки смотрели на него сквозь стеклянную дверь.
Ближе к ночи животное уползло, и только в этот момент женщины осознали, насколько питон был крупным. «Большой, действительно очень большой», — прокомментировала Чепмен.
Анна Лысенко