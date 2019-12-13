Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
10 полезных новогодних подарков по смешным ценамДо наступления праздников осталось совсем немного времени
Фоторепортажи
11Пух и перья: в Австралии завершился конкурс на лучшие фотографии птиц
25Опубликованы лучшие фото дикой природы 2019 года
17:00 (мск), источник: Новости Mail.ru

Арестован россиянин, изводивший соседей лошадиным ржанием

На него жаловались больше двух лет.

Во время загрузки произошла ошибка.

Житель Нижнего Новгорода Юрий Кондратьев, который два года включал соседям запись ржания лошадей, арестован местной полицией, сообщили в ГУ МВД региона.

Хулигану грозит от 3 до 7 лет заключения по статье об истязании двух и более лиц (ст. 117 УК РФ).

По словам Кондратьева, так он боролся с «шумными» соседями сверху, дети которых постоянно топали, бегали, хлопали дверью или громко общались.

Жители каких регионов самые удачливые?

«Я это делаю не для того, чтобы кому-то отомстить. Просто для того, чтобы не слушать этот топот. […] Дело в соседях сверху, люди не умеют себя вести. Они меня откровенно бесят, а громкая музыка меня не бесит, вот и всё», — рассказал мужчина журналистам издания «Сети НН» еще в сентябре, когда к нему пришли с очередной проверкой.

Сначала он включал Rammstein и классическую музыку, но затем переключился на «лошадиный» репертуар.

Только в 2019 году на мужчину составили три протокола и столько же — годом ранее. Но до сих пор Кондратьева только штрафовали на 5 тысяч рублей.

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
В Кремле заявили о кульминации демографической ямы в России
Военные эксперты оценили запуск США ранее запрещенной ракеты
Умерла дочь Льва Дурова
В Воркуте девочка пустила вора в квартиру, а потом заперла его
Певец Андрей Губин возвращается на сцену
Чемпионка мира бойкотирует WADA из-за мягкого наказания России
Здоровье
Любые дозы алкоголя оказались смертельно опасными Спиртное повышает риск развития опухолей.
Hi-Tech
Какие смартфоны перестанут поддерживать WhatsApp в 2020 году Кому стоит переживать
Кино
«Еле сдерживаю слезы»: Лопез обратилась к киноактерам США Актриса расчувствовалась, узнав о номинации на премию Гильдии киноактеров США
Горячие темы на Авто
Просрочка в магазинах 159
Зарплата в конверте 96
Звонят из Москвы со сбербанка и предлагают оформить карту 81
Сильно ли деньги меняют человека? 75
Новости партнеров
"Сердце сейчас откажет, и все": появилась новая информация о Заворотнюк
Врачи поставили Заворотнюк неверный диагноз
Первые симптомы онкологии, на которые не обращают внимания
Почему рак мозга сгубил так много звезд. Онколог дал ответ
Gnezdo.ru
5 известных женщин, которые сдали детей в приют
В каком цвете нельзя встречать год Крысы 2020?
Не оторваться от этих новых серий любимого сериала
Узнай, какая ты королева. Тест
Леди
В моду вошли «вывернутые» губы Все чаще видишь на фото в инстаграме губы, буквально вывернутые наизнанку? Это не фильтр, а новый тренд косметологии.
Новости партнеров
У известной российской певицы отказали почки
"У нее нет онкологии": врачи ошиблись с диагнозом Заворотнюк
Мюнхенские врачи не сумели спасти Лужкова после операции
Перед тем как вернуться в Россию, Ветлицкая сдавала бутылки и воровала еду
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь