17:00 (мск), источник: Новости Mail.ru
Арестован россиянин, изводивший соседей лошадиным ржанием
На него жаловались больше двух лет.
Житель Нижнего Новгорода Юрий Кондратьев, который два года включал соседям запись ржания лошадей, арестован местной полицией, сообщили в ГУ МВД региона.
Хулигану грозит от 3 до 7 лет заключения по статье об истязании двух и более лиц (ст. 117 УК РФ).
По словам Кондратьева, так он боролся с «шумными» соседями сверху, дети которых постоянно топали, бегали, хлопали дверью или громко общались.
«Я это делаю не для того, чтобы
Сначала он включал Rammstein и классическую музыку, но затем переключился на «лошадиный» репертуар.
Только в 2019 году на мужчину составили три протокола и столько же — годом ранее. Но до сих пор Кондратьева только штрафовали на 5 тысяч рублей.
Анна Лысенко